الخرطوم: 3 سيناريوهات لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

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وقال الوزير السوداني لرويترز: "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا، ومن ثم يمثلون أمامها في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة، أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".
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ولم يستبعد صالح محاكمة البشير والمشتبه بهم في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور في لاهاي، قائلا: "قد يتم إرسال البشير والمشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".
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السلطات السودانية توافق على تسليم البشير للجنائية الدولية
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وأشار الناطق باسم الحكومة الانتقالية إلى أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.
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وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس السيادة محمد التعايشي عن اتفاق أبرم مع جماعات مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية لمواجهة العدالة في لاهاي.
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية "خطوة ضرورية" لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.