الخرطوم: 3 سيناريوهات لمحاكمة البشير أمام الجنائية الدولية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس المعزول عمر البشير (أرشيفية)

وقال الوزير السوداني لرويترز: "أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى هنا، ومن ثم يمثلون أمامها في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة، أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية".

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ولم يستبعد صالح محاكمة البشير والمشتبه بهم في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتبطة بنزاع دارفور في لاهاي، قائلا: "قد يتم إرسال البشير والمشتبه بهم إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية".

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي البنك الدولي: تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بالنصف الأول أكد رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، أن البنك على تواصل مع الحكومة الصينية لتنسيق الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. سكاي نيوز عربية

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الاحتفالات تعم حلب بعد تحريرها من التنظيمات المسلحة احتفالات عمت مدينة حلب بعدما استعادها الجيش السوري من قبضة فصائل المعارضة المسلحة، وسط إطلاق المحتفلين الألعاب النارية وطلقات الرصاص، ابتهاجا بعودتهم إلى ديارهم سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تخطي الإعلان السلطات السودانية توافق على تسليم البشير للجنائية الدولية سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأشار الناطق باسم الحكومة الانتقالية إلى أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.

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وفي وقت سابق، كشف عضو مجلس السيادة محمد التعايشي عن اتفاق أبرم مع جماعات مسلحة في دارفور على تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية لمواجهة العدالة في لاهاي.

من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية "خطوة ضرورية" لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.