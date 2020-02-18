"علاء الركابي".. صيدلي خرج العراقيون يطالبونه بتشكيل الحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

تظاهر مئات العراقيين في مدينة كربلاء، للمطالبة بتكليف ناشط بارز بتشكيل حكومة جديدة، بدلا من محمد علاوي الذي اختارته الأحزاب الحاكمة، ووعد بالإعلان عن تشكيلته الحكومية هذا الأسبوع.

وحمل المتظاهرون صور علاء الركابي الصيدلي المتدرب الذي تحول إلى أحد أبرز وجوه الحركة الاحتجاجية مع قيادته للتظاهرات في مدينة الناصرية جنوب بغداد، مهد الاحتجاجات في جنوب العراق.

وأعلن الناشط المعروف في ذي قار، علاء الركابي، والذي رشحته تنسيقيات التظاهر في عدة محافظات لمنصب رئيس الوزراء، عن برنامجه الحكومي المفترض في حال توليه رئاسة الوزراء، مبينا أنه رفض تسلم حقيبة الصحة في حكومة محمد توفيق علاوي.

وكان الركابي قد أعلن أنه لم يفكر في منصب رئاسة الوزراء "ليس خوفا من المنصب ولكن الثورة أهم من أن أطمع بهكذا منصب"، مشيرا إلى أنه تفاجئ من طرح اسمه لرئاسة الوزراء.

ودعا الناشط البارز في محافظة ذي قار علاء الركابي، الخميس، إلى استفتاء يكشف عن موقف ساحات الاحتجاج من ترشحه لمهمة تشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضح الركابي أنه "لو حصل تكليف أول خطوة هي تشكيل لجنة استشارية من كل ساحات الاعتصام في العراق لمناقشة اختيار الوزراء، لتطرح كل محافظة أسماء 30 شخصية كفؤة لتشكيل الحكومة، وبالتالي سنحصل على 19 مرشحًا لكل وزارة، وسنناقش الأكفأ وفق السير الذاتية من خلال فريق عمل، وليست قرارات شخصية".

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ووعد أن جميع الأجهزة الأمنية سيتم إعادة النظر فيها وسيتم وضع ضباط مهنيين أما الضباط الذين ينتمون للأحزاب فلن يكون لهم موقع حساس، كما سيجري تغيير المحافظين بأشخاص كفء.

وحول أسباب تأييده لترشيح علاوي، عزا ذلك إلى الحفاظ على المتظاهرين بسبب الدعم الداخلي والخارجي الذي يحظى به علاوي، موضحا: "كان لدي تخوف شديد في مواجهة التيار، وهذا ما رأيناه في النجف واماكن اخرى استفزازية وكان كلامي هو وليس تأييد لعلاوي وبعدها بيومين طرحنا إجراء تصويت على اختيار مرشح رئيس الوزراء".

وكان الحراك الشعبي في العراق، قد اقترح الأربعاء الماضي، قائمة مرشحين لرئاسة الوزراء في مسعى لإنهاء الخلاف والانقسام السياسي والشعبي، الذي خلفه تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة، ومن بينهم علاء الركابي وهو أبرز قيادات الحراك الشعبي في محافظة ذي قار.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، اليوم السبت، الإعلان عن تشكيلته الحكومية خلال الأسبوع الجاري، واصفاً الخطوة بـ"الإنجاز التاريخي".

وتعهد الركابي، في حال تولي مهمة تشكيل الحكومة بـ"الحفاظ على دماء الشهداء وتحقيق مطالب المتظاهرين".