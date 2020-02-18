بشار الأسد: جيشنا العربي السوري لن يتوانى عن القيام بواجباته الوطنية

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وجه الرئس السوري بشار الأسد كلمة للمجتمع السوري، اليوم الاثنين، بمناسبة تحرير مدينة حلب السورية.

ووجه الرئيس السوري تحية لكل أفراد الجيش السوري وللمواطنين وللحلفاء بمناسبة هذا الإنجاز الكبير الذي قدم فيه الجيش السوري الكثير من التضحيات.

وأشار الأسد إلى أنه عندما تحررت مدينةُ حلب في نهاية العام 2016، «قلت بأن ما قبلَ تحرير مدينةِ حلب لن يكون كما بعدها، انطلقت في ذلك من معرفتي إلى أين يسدد أبناءُ قواتنا المسلحة بقلوبهم وعقولهم، انطلقت في ذلك من يقيني بأن وطنيةَ أهلِ حلب ووفاءهم لوطنهم ولجيش الوطن ستقلب حساباتِ الأعداء».

وأكد الرئيس الأسد أن «جيشنا العربي السوري لن يتوانى عن القيام بواجباته الوطنية، ولن يكون إلا كما كان، جيشاً من الشعب وله، فالتاريخُ لم يعرفْ جيشًا انتصر إلا عندما توحد معه الشعبُ في معركته، وعندما توحد هو مع الشعب في رؤيته وفي قضيته، وهذا ما رأيناه في حلب وغيرها من المدن السورية، حين احتضنتم الجيش حماكم ودافع عنكم وضحى من أجلكم».

ووجه الرئيس السوري تحية إلى أبناء حلب لموقفهم الثابت والداعم للجيش السوري «لأهلنا أبناء حلب الكرام تحية الثبات والصمود... تحية الإيمان بالله والوطن... تحية الشجاعة والتضحية يحملها إليكم جيشنا العربي السوري على أجساد مقاتليه».