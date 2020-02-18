أول خطوات التطبيع.. طائرة مدنية إسرائيلية تعبر الأجواء السودانية إلى أمريكا اللاتينية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة المصري اليوم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تطير عبر الأجواء السودانية لأول مرة فى تاريخها، فى خطوة قوية نحو تطبيع العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن الممر الجوى الجديد فوق السودان يعتبر نتيجة الاجتماع المهم الذى عقده مع رئيس مجلس السيادة الحاكم الفعلى للسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، فى عنتيبى بأوغندا، فى حين تسعى السودان لإقناع واشنطن بشطبها من لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب لجذب المستثمرين والخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تواجهها.

وكانت الخرطوم أعلنت، فى 5 فبراير الماضى، أنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران فى الأجواء السودانية بعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو، وأحجم السودان عن تأكيد أنه بصدد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، آخذا فى الاعتبار الحساسيات فى العلاقة مع الفلسطينيين. وقال نتنياهو أمام عدد من قيادات اليهود الأمريكيين، مساء أمس الأول: «الآن نحن نبحث التطبيع السريع، أول طائرة إسرائيلية مرت فى أجواء السودان»، وأشار إلى أن هذا الخط الجوى قلص الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو 3 ساعات.

وأوضح أنه أصبح بإمكان المسافرين الإسرائيليين إلى أمريكا الجنوبية السفر بأقل معاناة، بعد أن انخفضت رحلاتهم الجوية نحو 3 ساعات، وأنه لم يعد عليهم السفر إلى إسبانيا أو التحليق فوق دول إفريقية، بل يمكنهم الآن الطيران مباشرة عبر أراضى السودان إلى البرازيل والأرجنتين، ويمكنهم التوقف فى أى بلد مثل تشاد التى تم تجديد العلاقات معها مؤخرًا.

وأعلن نتنياهو تشكيل فريق عمل لتوسيع العلاقة بين السودان وإسرائيل، وكشف عن اجتماع ستعقده اللجنة المكلفة بالتطبيع مع فريق سودانى، الأسبوع الجارى، وقال نتنياهو على «تويتر»: إن هناك حدثا تاريخيا آخر خلاف اللقاء الذى عقده مع البرهان، فى إشارة إلى الاجتماع مع السودان، بناءً على ما اتفق عليه مع البرهان، مؤكداً أن الغاية من ذلك هى التوصل لاتفاق بشأن التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان.

Advertisements

وبدورها، نقلت صحيفة «هاآرتس»، الإسرائيلية، عن مسؤول حكومى رفض عدم كشف هويته، قوله إن الطائرة التى عبرت فوق الأجواء السودانية «خاصة» وليست رحلة تابعة لشركة «العال» الإسرائيلية، وذكرت «يديعوت أحرونوت»، الإسرائيلية، أنه سُمح لطائرة إسرائيلية خاصة برجال أعمال ومديرين بالمرور فوق الأجواء السودانية فى طريقها من مطار كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلى مطار بن جوريون، موضحة أن البرهان أعلن أن بلاده ستسمح بمرور الرحلات الجوية المتوجهة من وإلى إسرائيل فوق الأجواء السودانية، باستثناء طائرات شركة «إلعال»، وكشفت «يديعوت أحرونوت» أن السلطات السودانية سمحت من قبل فى حالات عدة بمرور رحلات جوية قادمة من تل أبيب أو متوجهة إليها من المرور فوق أجوائها، لكن بعد أن تحط هذه الرحلات وتتوقف فى مطار عُمان، أو مطار آخر حتى لا يتم تسجيل الرحلة رسمياً كرحلة «إسرائيلية»، ولفتت إلى أن الطائرة الإسرائيلية التى حملت رجال أعمال إسرائيليين، وعبرت الأجواء السودانية غير مسجلة رسمياً كطائرة إسرائيلية، لكن مقرها وميناءها الجوى الرسمى هو مطار بن جوريون. وكانت إسرائيل تعتبر السودان تهديدا أمنيا واتهمت إيران باستخدام الأراضى السودانية ممرا لتهريب الأسلحة لغزة، وقالت مصادر إقليمية عام 2009 إن طائرات إسرائيلية قصفت قافلة أسلحة فى السودان، وكان الزعماء العرب اجتمعوا فى الخرطوم عام 1967 واتفقوا على «3 لاءات هى: لا اعتراف ولا تفاوض ولا سلام مع إسرائيل».

وقال نتنياهو إن عجلة التطبيع مع الدول العربية والإسلامية تسير بشكل جيد، مشيرًا إلى أن عددا قليلا من الدول العربية والإسلامية «لا يقيم علاقات وطيدة معنا»، وأضاف على «تويتر»، أن المؤشرات الواضحة عن انفراج العلاقات مع السودان ودول مسلمة بالمنطقة ليست سوى «رأس جبل الجليد» الدبلوماسى، وقال «ما ترونه ليس سوى حوالى 10% ستأتى تغييرات كبيرة، لأن إسرائيل قوة يجب أخذها بعين الاعتبار»، وأكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على الأسلحة النووية، ولن تسمح لها بتأسيس أى وجود لها فى سوريا، وقال: «نتخذ جميع الخطوات اللازمة لمنع هذا، نحن نحارب عدوًا يعمل لتدمير إسرائيل، ولن ننتظره يفعل ذلك».

وتكهن معلقون إسرائيليون بأن الاتصالات الجديدة مع الخرطوم يمكن أن تسمح لإسرائيل بإعادة المهاجرين السودانيين غير الشرعيين، ويمكن أن تلعب إسرائيل دورا فى إقناع الولايات المتحدة بتحسين العلاقات مع الخرطوم ورفع العقوبات عنها ورفع اسمها من لائحة الإرهاب.

فى المقابل، قال رئيس حزب الأمة السودانى، الصادق المهدى، أمس، «إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل لن يحقق مصالح السودان، ومن يعتقد ذلك فهو واهم»، وأوضح أن التطبيع مع إسرائيل لن يساعد السودان ماليا ولن يزيل العقوبات، وأكد: «التعامل مع إسرائيل فى ظل سلام عادل وارد ولكن التعامل مع إسرائيل فى ظل (صفقة القرن) خيانة وطنية».