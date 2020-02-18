شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إقليم كردستان العراق يبحث مع والمبعوث الأمريكى لسوريا الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزانى مع المبعوث الأمريكى الخاص إلى سوريا جيمس جيفرى مستجدات الأوضاع فى سوريا والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السورية، وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان وأوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال لقائهما لمناقشة الوضع فى سوريا وإعادة الأمن والاستقرار وإيقاف الحرب والقتال في البلد، ودور وحضور وتأثير القوى الإقليمية والدولية في سوريا، مؤكدين ضرورة التعاون والتنسيق بين الجميع للعثور على حل سياسي سلمي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة عموما.

واستعرضا خلال اللقاء آخر مستجدات الوضع في العراق ومساعي تشكيل حكومة عراقية جديدة وموقف إقليم كردستان في هذا السياق، وقد تم تسليط الضوء على خطر عودة الإرهاب من جديد في العراق وسوريا وسبل مواجهته بمساعدة التحالف الدولي، كما بحثا علاقات اربيل – بغداد والحوار من أجل حل مشاكلهما. وأكد رئيس إقليم كردستان خلال اللقاء أنه سيواصل جهوده الرامية للتقريب بين الأطراف الكردية في سوريا ويساند كل خطوة لدیھم باتجاه الاتفاق وتوحيد صفوفهم في سبيل ضمان الحقوق وتحقيق مكانة أفضل للكرد في حاضر ومستقبل سوريا".

يذكر أن برلمان إقليم كردستان العراق انتخب نيجيرفان بارزاني رئيساً للإقليم في جلسة عقدها في 28 مايو 2019 وقاطعها نواب حزب الاتحاد الوطنى الكردستانى وحراك "الجيل الجديد".

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وجرى التصويت بحضور أغلبية الأعضاء ونال بارزاني 68 صوتاً من مجموع الحاضرين، 81 برلمانياً من أصل مجموع 111 هم عدد أعضائه.

ويمتلك الحزب الديمقرطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني أكبر كتلة في البرلمان وله 45 نائباً بينما للاتحاد الوطني 21 نائباً.

وقالت عضوة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بيكرد طالباني: "لم نشارك في جلسة التصويت لانتخاب رئيس اقليم كردستان، نحن ملتزمون بقرار قيادة حزبنا والاتفاق الذي أبرمته مع الحزب الديمقراطي الكردستاني".