قطر تتبرع بـ5 ملايين دولار لإعمارألبانيا بعد الزلزال

الخليج 365

أعلنت قطر تبرعها بمبلغ خمسة ملايين دولار أمريكي، للمساهمة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال في ألبانيا.

جاء ذلك في تصريحات لولوة الخاطر مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي للوزارة، الإثنين، في مؤتمر بروكسل نظمه الاتحاد الأوروبي لدعم جهود ألبانيا لإعادة إعمار ما دمره الزلزال،. بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)

وقالت الخاطر في كلمة بالمؤتمر إن "قطر بوصفها شريكا فاعلا في المجتمع الدولي لم ولن تدخر وسعا في الاضطلاع بدورها في رفع المعاناة عن الشعب الألباني".

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وأشارت في هذا الصدد أن "بلادها بادرت بعد وقوع الزلزال إلى تقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى الشعب الألباني بقيمة 500 ألف دولار أمريكي".وقدمت الدوحة في ديسمبر / كانون الأوَّل الماضي إستجابة عاجلة عبر صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية لإغاثة المنكوبين من الزلزال.

فيما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، في المؤتمر ذاته "معاً من أجل ألبانيا"، "توفير الاتحاد الأوروبي وحده 100 مليون يورو (108 ملايين دولار) من الميزانية".

وتعد هذه المساعدة بعد أن سبقها حزمة طارئة بقيمة 15 مليون يورو (16.2 مليون دولار) وافق عليها الاتحاد بالفعل من أجل إصلاحات لها أولوية في ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من الزلزال الذي أدى إلى تدمير مبانٍ بأكملها على ساحل البحر الأدرياتيكي بألبانيا، ما أسفر عن مقتل 51 شخصاً وإصابة المئات.

وقدّرت ألبانيا التي تعد من أفقر دول أوروبا، حجم الأضرار المباشرة الناتجة عن الكارثة بـ985 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، مع توقع حدوث مزيد من الأضرار نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي.

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