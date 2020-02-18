قطر ترسل مساعدات طبية للصين لمواجهة كورونا

الخليج 365

أعلنت الدوحة أنها سترسل 8 طائرات محملة بالمساعدات الطبية إلى الصين لمواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر في البلاد. وقال أكبر الباكر، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، الاثنين في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء (قنا) : إن "القطرية هي شركة الطيران العالمية الوحيدة التي عرضت نقل المساعدات الطبية إلى الصين مجاناً، وهي لم توقف تسيير طائرات الشحن إلى هناك".

وأضاف أن "القطرية ستسير 8 طائرات إلى الصين في نفس الوقت يوم الجمعة القادم، من بينها طائرتان إلى بكين و3 طائرات إلى شنغهاي، و3 طائرات إلى غوانزو."

وستحمل هذه الطائرات مساعدات طبية تم تقديمها من الحكومة القطرية والناقلة القطرية ومن الدول وبالإضافة للسفارات الصينية.

ودعا الباكر الصحفيين لحضور هذا الحدث الرائع حيث ستقلع 8 طائرات من على المدرج، تفصل بينها 4 دقائق فقط، وذلك كرسالة دعم موجهة من الحكومة والشعب القطري للشعب الصيني.

وذكر الباكر أن "إيقاف الرحلات إلى الصين لم يتم بسبب فيروس كورونا، بل بسبب التحديات التي تواجه العمليات التشغيلية."وأشار إلى أن "القطرية تدرس خيارات التعديل في الأنظمة التشغيلية للفصل بين طواقم الطائرات التي تذهب إلى الصين وإلى الدول الأخرى."

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ويُشار إلى أن الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران دولية تتطوع لتسلم رحلات الإغاثة في حالات الطوارئ.

وكانت السلطات الصينية أعلنت، الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1770 شخصاً، والمصابين إلى 70548 شخصاً، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذا المرض القاتل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل 2048 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 70548 شخصاً".

وفارق، الأحد، الحياة أيضاً 105 أشخاص، لترتفع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 1770.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.