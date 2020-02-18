وفاة مدير مستشفى ووهان بـ”كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية أفادت أنباء من التلفزيون الرسمي الصيني، بوفاة مدير مستشفى رئيسي في مدينة ووهان، اليوم الثلاثاء؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا الجديد. وجاءت الأنباء بعد خضوع الطبيب الصيني لو تشي مينغ، المدير العام لمستشفى ووهان ووتشانغ، لعمليات إنعاش طارئة، بعد تدهور صحته كثيرًا بسبب الإصابة بالفيروس؛ وفقًا لحساب وسائل التواصل الاجتماعي لمدير من لجنة الصحة في مقاطعة هوبي.

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