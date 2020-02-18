شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. «مخالفة تظليل» تقود لضبط مواطن عليه أمر قبض وبحوزته سلاح ناري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:
تمكنت الدوريات الأمنية في محافظة جدة من ضبط مواطن وبحوزته مسدس، وذلك بعد أن تم استيقاف مركبته لمخالفة تظليل، إذ اتضح أن عليه أمر قبض من المحكمة العامة بمحافظة الليث.
وتعود التفاصيل إلى تلقي الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغًا عن وجود مركبة مظللة ومتوقفة وفي حالة اشتباه، فتم مباشرة الموقع واتضح أن بداخلها مواطنًا وبعد تمرير رقم هويته لمركز المعلومات اتضح أنه صادر عليه أمر قبض من المحكمة العامة بمحافظة الليث وبعد تفتيش المركبة وجد بحوزته سلاح ناري من نوع مسدس أبو محالة وطلقات حية.
وتم إعداد محضر بالواقعة وتسليمه إلى قسم الشرطة لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.
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