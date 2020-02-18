عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عودة سفينة الأشباح إلى أيرلندا

الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

جرفت العاصفة دينيس "سفينة أشباح" آلاف الأميال إلى سواحل أيرلندا، دون وجود فرد واحد على متنها، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وذكرت الصحيفة أن سفينة الشحن التي ترفع العلم التنزاني، جنحت عقب قيام قوات خفر السواحل الأمريكية بإنقاذ طاقمها المؤلف من 10 بحارة، على بعد 1300 ميل جنوب شرق برمودا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وشوهدت السفينة آخر مرة قبالة سواحل غرب أفريقيا، لتحل بعدها أمام سواحل شمال إسبانيا وساحل إنجلترا الغربي، قبل أن ترسو في باليكوتون بمقاطعة كورك، الأحد.

وقال جون تاتان، قائد قارب إنقاذ لصحيفة "أيريش إكزامينر": "هذه الحادثة نادرة للغاية" إذ سافرت السفينة من الساحل الأفريقي إلى الساحل الإسباني ثم غرب الساحل الإنجليزي وحتى الساحل الأيرلندي.

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وأشار تاتان إلى أن جهوداً تبذل في الوقت الراهن للاتصال بمالك السفينة، على الرغم من أن جهود خفر السواحل الأمريكي بهذا الشأن لم تكن مثمرة، عندما تم اكتشافها للمرة الأولى.

وقال متحدث باسم خفر السواحل في مدينة ووترفورد، إن السفينة لا تشكل خطر على البيئة، إلا أنه أعرب عن مخاوفه من أن تعود موجة المد العاتية سريعاً إلى البحر، مما يشكل تهديدا للسفن في المنطقة.

وكانت قوات البحرية الملكية البريطانية قد صادفت السفينة غير المأهولة التي يبلغ طولها 250 قدماً تبحر في منتصف المحيط الأطلسي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ألقت قوات خفر السواحل الأمريكي إمدادات للسفينة، التي ظلت بدون كهرباء لمدة 20 يوماً، وقال خفر السواحل إن السفينة التي أنشئت قبل 44 عامًا، عطلت خلال رحلتها من اليونان إلى هاييتي.

وأشار خبراء في القانون إلى أن مسؤولية السفينة تقع في الوقت الراهن على البحرية الأيرلندية، وفي حال ظهر مالك السفينة، فسيتعين عليه إثبات ملكيته، وإلا فأنها ستؤول إلى الدولة.