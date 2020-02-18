عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Remini.. تطبيق جديد يعيد الحياة للصور القديمة

الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

أعاد التطبيق الجديد "remini" (ريميني) الحياة لصور ولقطات من زمن ماض ليطل أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي من كل البلدان العربية.



وأثار التطبيق على الهواتف الذكية، الاهتمام الأيام الماضية، بقدرته الكبيرة على تحسين أي صورة قديمة مهما كانت وتحويلها إلى صورة عالية الجودة وذات وضوح تام.

وتداول عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورهم بعد التعديل عليها من خلال تطبيق "remini" الذي يعمل بتنقية الذكاء الاصطناعي، ويستطيع تحويل أي صورة إلى جديدة ذات جودة عالية.

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وانتشرت خلال الأيام الماضية صورة معدلة لإحدى لقطات فيلم "ليلى بنت الفقراء" تظهر فيها ليلى مراد وأنور وجدي وإسماعيل ياسين وكأنهم صوروا بكاميرا ذات جودة عالية لتنتشر عدوى التطبيق على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستعرض المستخدمون صورهم وصور آبائهم وأجدادهم وحتى الممثلين القدامى بعد تعديلها على "ريميني".

و"ريميني" هو تطبيق أطلق في 21 يونيو/ حزيران 2019 على الهواتف الذكية وتم تحميله حوالي مليون مرة، وله القدرة على إعادة رسم الصور القديمة بتقنية "HD" لتكون أوضح ويتيح إمكانية حفظ الصورة على الهاتف أو حفظ صورة تشمل الصورتين القديمة والمجددة.

ويمكن للمستخدم الاشتراك في البرنامج من خلال شرائه، لتعديل أو ترميم أو إصلاح عدد غير محدود من الصور ومقاطع الفيديو يوميا، مع الاستفادة من معالجة أو تحسين الصور أسرع مقارنة مع الإصدار المجاني، بالإضافة إلى الحصول على ميزة Selfie+ التي توفر تحسينات كبيرة على صور السيلفي، أو تتيح صورا سيلفي أفضل في ظل وجود إضاءة منخفضة.

ويعتمد تطبيق "ريميني" على تقنيات الذكاء الصناعي "AI"، وما على المستخدم إلا فتح التطبيق ثم النقر على "تحسين" أو "enhance" واختيار صورة من الصور على الهاتف، أو التقاط صورة بالكاميرا للصورة القديمة التي يرغب المستخدم في تجديدها أو تعديلها، أو حتى تعديل مقاطع الفيديو أو الفيديوهات القديمة وتحسينها من خلال خيار "video enhance".