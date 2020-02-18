عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نقل مئات الأميركيين من سفينة سياحية منهم 14 مصابا بكورونا

الثلاثاء 18 فبراير 2020

الخليج 365

عاد أكثر من 300 أميركي من ركاب سفينة سياحية، من بينهم 14 أظهرت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا، إلى قواعد عسكرية في الولايات المتحدة بعد أن قضوا أسبوعين رهن الحجر الصحي قبالة اليابان.



وأصبحت سفينة الرحلات دايموند برنسيس أكبر اختبار حتى الآن لقدرة الدول الأخرى على احتواء تفش أودى بحياة 1772 شخصا في الصين وخمسة في مناطق أخرى.

واستقبل طاقم أرضي يرتدي سترات واقية من التلوث الطائرة لدى وصولها إلى قاعدة سان أنطونيو المشتركة في ولاية تكساس وشوهد الركاب ينزلون من الطائرة قبل الفجر وقد وضعوا كمامات واقية. وقبل ساعات حطت طائرة أخرى في قاعدة ترافيس الجوية بولاية كاليفورنيا.

ووُضع كل الركاب رهن الحجر الصحي لمدة أسبوعين.

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وعلى الرغم من أن مسؤولين أميركيين قالوا إنه لن تتم إعادة الركاب الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا إلى أرض الوطن فقد سمحت السلطات لأربعة عشر راكبا أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس بركوب الطائرتين. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الركاب المصابين اختلطوا مع الركاب الآخرين لمدة 40 دقيقة تقريبا قبل عزلهم.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين،الثلاثاء، أن إجمالي وفيات فيروس كورونا الجديد في أنحاء البلاد تخطى 1800 حالة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الوفيات في إقليم هوبي بلغ 1789 شخصًا بعد تسجيل 93 وفاة جديدة، فيما سجلت 1807 حالة إصابة جديدة بالفيروس في المقاطعة ذاتها.

خارج الصين القاريّة تخطى عدد المصابين 70 ألف شخص، وتم إحصاء حوالى 600 إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في حوالى 30 بلدا.

ويتخطى هذا العدد حصيلة الوفيات عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أودى بحياة 774 شخصا في العالم بينهم 349 في الصين القارية و299 في هونج كونج في فترة 2002-2003.