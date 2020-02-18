بعد انتشار كسارة الجمجمة.. تيك توك: نزيل المقاطع الخطرة لحماية المستخدمين

دبي - بواسطة محمد فارس © لعبة كسارة الجمجمة لعبة كسارة الجمجمة

كتب- علاء حجاج:

قالت منصة التواصل الاجتماعي، "تيك توك"، إنه يجري حاليا إزالة جميع المقاطع ذات المحتوى الذي لا يتماشى مع معايير السلامة والأمن، التي تلتزم بها.

كان تحدي "كسارة الجمجمة" انتشر بين طلاب المدارس بعد رواج فيديوهاته على تطبيق "تيك توك"، وحذرت عدة جهات من خطورته.

وأوضحت منصة تيك توك في بيان، اليوم الاثنين، حصل عليه مصراوي، أنها تؤكد التزامها واهتمامها بسلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية، وذلك وفقًا لمعايير السلامة والارشادات التي حددتها المنصة وتسعى إلى تطبيقها من خلال عدم السماح بأي محتوى يشجع بأي شكل من الأشكال تحديات خطرة أو تلك التي قد تؤدي إلى حدوث أية إصابات.

وانتشرت خلال الآونة الأخيرة، لعبة "كسارة الجمجمة"، بين الطلاب، على تطبيق "تيك توك"، حيث يستدرج طالبان أو طالبتان زميلًا ثالثًا أو زميلة، بحجة اللعب معهما من خلال قفزهم جميعًا معًا، وأثناء القفزة يقوم الزميلان بعرقلة الثالث أثناء قفزه فيقع على ظهره، وهو ما قد يتسبب في إصابات خطيرة قد تتطور إلى وفاة مباشرة، نتيجة ارتطام الرأس بشدة على الأرض.