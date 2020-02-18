شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يحطمون 8 أجهزة صراف آلي في جازان.. والجهات الأمنية تحقق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حطم مجهولون عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي المتواجدة بمحافظة الدرب التابعةل منطقة جازان.

وكشفت مصادر مطلعة وشهود عيان، تعرص ثمانية أجهزة صراف آلي بمحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان، للعبث والتحطيم على يد مجهولين، مبينةً أن الجهات الأمنية تباشر الواقعة لكشف ملابساتها.

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وأكدت المصادر أن الأجهزة التي تعرّضت للتكسير والعبث في شاشاتها موجودة بالشوارع العامة وليست داخل مولات أو محال تجارية أو فروع بنكية.