- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن مجهولون يحطمون 8 أجهزة صراف آلي في جازان.. والجهات الأمنية تحقق (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حطم مجهولون عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي المتواجدة بمحافظة الدرب التابعةل منطقة جازان.
وكشفت مصادر مطلعة وشهود عيان، تعرص ثمانية أجهزة صراف آلي بمحافظة الدرب التابعة لمنطقة جازان، للعبث والتحطيم على يد مجهولين، مبينةً أن الجهات الأمنية تباشر الواقعة لكشف ملابساتها.
وأكدت المصادر أن الأجهزة التي تعرّضت للتكسير والعبث في شاشاتها موجودة بالشوارع العامة وليست داخل مولات أو محال تجارية أو فروع بنكية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يحطمون 8 أجهزة صراف آلي في جازان.. والجهات الأمنية تحقق (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.