شركة موانىء دبي العالمية تعود الى ملكية الإمارة بالكامل

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دبي: أعلنت شركة موانىء دبي العالمية الإثنين أنها ستعود بالكامل الى ملكية امارة دبي وتلغي ادراجها في بورصة ناسداك دبي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 2,7 مليار دولار.

وقال بيان صادر عن شركة موانئ دبي العالمية، إنّ شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، وهي الشركة الأم المملوكة من الدولة، عرضت الاستحواذ على نسبة ال19,55 بالمئة من أسهمها المتداولة في بورصة ناسداك دبي حاليا.

والعودة إلى الملكية الكاملة لامارة دبي سيسهم في تحرير موانئ دبي العالمية من متطلبات السوق العامة المتمثلة في الحصول على عوائد قصيرة الأجل.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالية سلطان أحمد بن سليم إن صناعة الحلول اللوجستية "تمر بمرحلة تحوّل".

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وأضاف أن هذه الخطوة "ستمكن الشركة من التركيز على استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، لتصبح مزود الخدمات اللوجستية الرائد في العالم، مدعومة بشبكة ممتدة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية والناقلات ووسائل النقل الداخلي".

وكان مجلس إدارة شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية قد توصل الى اتفاق مع موانئ دبي العالمية لشراء كل سهم من أسهم موانئ دبي العالمية بسعر 16,75 دولار، بزيادة قدرها 29 بالمئة عن سعر إغلاق السوق الأحد الذي بلغ 13 دولارا.

وهذه الصفقة تجعل القيمة السوقية لشركة موانىء دبي، التي تدير نحو 78 ميناء ومحطة في 40 بلدا، نحو 14 مليار دولار.

وأدرجت موانىء دبي أسهمها في بورصة دبي عام 2007، ثم قامت باكتتاب عام آخر في بورصة لندن عام 2011 قبل ان تنسحب منذ أقل من أربع سنوات، مشيرة الى ضعف في حجم التداول.