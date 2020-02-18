شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني عراقي: مقتل جندي وإصابة آخر بهجوم "لداعش" فى جلولاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمني عراقي بأن جنديًا قتل وأصيب آخر بهجوم "لداعش" في جلولاء.وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء أمس ، الاثنين ، إن "عناصر من داعش هاجموا نقطة أمنية في مدخل ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة أخر"، مضيفا أن "القوات الأمنية صدت الهجوم، وأنه تم نقل الجريح إلى مستشفى قريب؛ لتلقي العلاج، ونقل الجثة إلى الطب العدلي (الطب الشرعي)".

من جهة أخرى ، أعلنت قيادة شرطة نينوى العراقية، أمس الأحد، إلقاء القبض على سبعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة.

وقالت القيادة -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- إن "مديرية شؤون السيطرات التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبناءً على ورود معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال تنفيذ واجبات التفتيش والتدقيق الأمني للعجلات، ألقت القبض على سبعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية بينهم ثلاثة كانوا يعملون فيما يسمى بالحسبة خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

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قال مسؤول عسكرى أمريكى إن عدة انفجارات هزت قاعدة عسكرية للتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة فى العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد نتيجة هجوم صاروخى على ما يبدو، ولم يوضح المسؤول ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن سقوط مصابين أو حدوث أضرار.

وتستهدف هجمات صواريخ متكررة تلقي واشنطن بمسؤوليتها على فصائل مدعومة من إيران المنطقة القريبة من السفارة الأمريكية وفي بعض الأحيان السفارة ذاتها الواقعة قرب القاعدة.يذكرأن، أفاد ناشطون عراقيون، مساء اليوم السبت، بأن قوة ترتدى الزى المدنى اقتحمت ساحة الخلانى وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين، وأضاف الناشطون، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن: "هناك أنباء عن إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين فى ساحة الخلانى".

يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، في وقت سابق اليوم، أنه اقترب من تحقيق "إنجاز تاريخي" يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة "من الأكفاء"، دون تدخل أي طرف سياسي، وأشار رئيس الوزراء العراقي المكلف، إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه "الكابينة" خلال الأسبوع الجاري، "بعيدا عن الشائعات والتسريبات".