لجنة شعبية: حصار غزة يرفع معدل البطالة بين الشباب لـ70%

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
قالت لجنة شعبية فلسطينية، الإثنين، إن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة رفع معدل البطالة بين فئة الشباب إلى 70%.
وقال رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية) جمال الخضري، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "استمرار الحصار للعام الثالث عشر، وما تخللها من 3 حروب وتضييق وتراجع العمل (..)، انعكاساته كبيرة على ارتفاع معدلات البطالة".
ولفت إلى أن "إغلاق المصانع والورش والمحال التجارية أصبح بشكل شبه يوميP ما انعكس على واقع الشباب والعمال، حيث 300 ألف عامل مُعطل عن العمل، وعشرات آلاف الخريجين دون بارقة أمل".
ولفت إلى أن "استمرار الحصار والوضع الاقتصادي منهار ومتراجع، ولا حلول عملية، يجعل الأفق أمام الشباب بشكل عام شبه مسدود، وهذا ما لا نريد الوصول إليه".
وأوضح الخضري أن "المطلوب في المرحلة الحالية العمل على معالجات معقولة تخفف من الأزمة عبر دعم مشاريع التشغيل عن بعد".
ودعا رئيس اللجنة "إلى العمل على مشاريع التشغيل المحلية باعتبارها مهمة للعمال وكل الفئات، إضافة لتشجيع الشباب على عمل مشروعات منتجة داخلية تساعد على الإعانة وتخصيص جزء كبير من دعم المانحين لمحاربة البطالة".
وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة؛ ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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