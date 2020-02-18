قوات "الوفاق" الليبية تتعهد بمواصلة التصدي للمؤامرات

وليد عبد الله/ الخليج 365

قالت قوات حكومة الوفاق الليبية، الإثنين، إنها مستمرة في التصدي للمؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاول إعادة ليبيا إلى الوراء.

ورد ذلك على لسان الناطق باسم قوات الحكومة محمد قنونو، في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، بمناسبة حلول ذكرى ثورة 17 فبراير/شباط التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011.

وأضاف قنونو إنه "في مثل هذا اليوم قبل تسع سنوات التحم الشرفاء من أبناء المؤسسة العسكرية الليبية بأبناء الشعب الليبي مقارعين الظلم والاستبداد".

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وتعهد بالدفاع عن الوطن وقيم ثورته وبناء مؤسسة عسكرية بعيدا عن عهد الدكتاتورية وتمجيد الأشخاص.

ومنذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011، تعيش ليبيا حالة من الانقسامات السياسية والصراعات المسلحة، تسببت بانهيار مختلف القطاعات.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني 2020، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق، وقوات خليفة حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

لكن، بوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.