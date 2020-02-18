مواطن يعتدي بآلة حادة على موظف داخل مقرّ عمله

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صحيفة الخليج الالكترونية
أقدم أحد الأشخاص بالاعتداء على موظف في مجمع تعليمي بمحافظة مهد الذهب بآلة حادة من قبل مواطن أثناء وجوده داخل مقر عمله.
وقال الموظف , إن المعتدي كان يضايقه في الطريق أثناء توجهه لمقرّ عمله، وبعد وصوله أوقف سيارته خلفه، ولاحقه بعد دخوله لمبنى المجمع التعليمي واعتدى عليه، ثم فرّ من الموقع.
ولا يزال الموظف يتلقى العلاج في المستشفى، كما بدأت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها بعد إحالة القضية إليها.
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