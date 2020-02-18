اخبار الخليج

مواطن يعتدي بآلة حادة على موظف داخل مقرّ عمله

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أقدم أحد الأشخاص بالاعتداء على موظف في مجمع تعليمي بمحافظة مهد الذهب بآلة حادة من قبل مواطن أثناء وجوده داخل مقر عمله.

وقال الموظف , إن المعتدي كان يضايقه في الطريق أثناء توجهه لمقرّ عمله، وبعد وصوله أوقف سيارته خلفه، ولاحقه بعد دخوله لمبنى المجمع التعليمي واعتدى عليه، ثم فرّ من الموقع.

ولا يزال الموظف يتلقى العلاج في المستشفى، كما بدأت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها بعد إحالة القضية إليها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطن يعتدي بآلة حادة على موظف داخل مقرّ عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا