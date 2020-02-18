الإطاحة بتشكيل عصابي بحوزته 800 ألف ريال مزيفة بالرياض (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الرياض، الاثنين، من ضبط تشكيل عصابي بحوزته مبالغ مزيفة تقدر بنحو 800 ألف ريال.
وأوضحت شرطة الرياض أن ضبط العصابة جاء بعد توفر معلومات وتوصّل الجهات الأمنية لشخص يعمل مسوّقاً وسيطاً للعملات المزيفة من فئة 500 ريال.
وأعدت الشرطة الأكمنة اللازمة للقبض على التشكيل العصابي، حيث تبين أنه يتخذ من منزل مقراً له لممارسة نشاطاته الإجرامية.
وداهمت الشرطة المنزل وضبطت المبالغ المزيفة وأوقفت المتورطين في عملية التزوير تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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