شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة جيدة تنعش الأسهم.. وارتفاع جماعي لـ «العقار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

اقتنص المستثمرون، أمس، كمية جيدة من الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستويات مغرية للغاية، واستمرت على إثرها مؤشرات الأسواق في الصعود، وسط مشتريات نشطة على جميع أسهم العقار التي ارتفعت بشكل جماعي.

وضخ المستثمرون الأجانب (غير العرب) في السوقين نحو 54 مليون درهم محصلة شراء (9.95 مليون في أبوظبي، و44.25 مليون في دبي)، وركزوا في الشراء على «إعمار العقارية»، و«أرامكس»، و«إعمار للتطوير»، و«دبي الإسلامي»، و«إعمار مولز»، و«الدار».

وصعد مؤشر سوق دبي 0.53% مدعوماً بالعقار، و«دبي الإسلامي»، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.39%، بقيادة البنوك، و«الدار».

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 455 مليون درهم، منها 265.16 مليون درهم في دبي، و189.8 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 304.5 مليون سهم، توزعت بواقع 263.14 مليون سهم في دبي، و41.4 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 59 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 59 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 40 شركة، وجاء ذلك من خلال 4802 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2749.28 نقطة.

وصعد قطاع العقار 2.17% بدعم من ارتفاع «إعمار العقارية» 0.78%، و«إعمار للتطوير» 1.28%، و«إعمار مولز» 2.37%، و«أرابتك» 14.94%، و«الاتحاد العقارية» 14.72%، و«داماك» 4.62%، و«ديار» 8.6%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.16% مع نمو «سوق دبي المالي» 1%، وذلك أمام استقرار «دبي للاستثمار»، ونزول «شعاع كابيتال».

وارتفع قطاع النقل 0.81% إثر ارتفاع «أرامكس» 1.7%، و«الخليج للملاحة» 0.22%، وذلك مع استقرار «العربية للطيران» من دون تغيير.

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وفي المقابل، انخفض قطاع البنوك 0.33%، بفعل انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.53%، في مقابل ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.53%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 5082.45 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار.وزاد قطاع البنوك 0.42% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول»0.27%، و«أبوظبي التجاري» 0.66%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.24%، وارتفع قطاع العقار 0.44% إثر ارتفاع «الدار» 0.45%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.22%.

وصعد قطاع الاتصالات 0.37% أي بنفس النسبة التي ارتفع بها سهم «اتصالات»، وكذلك زاد قطاع الطاقة 0.35% مدعوماً بنمو «أدنوك للتوزيع» بنحو 1%، في وقت استقر كل من «دانة غاز»، و«طاقة» من دون تغير، وارتفع قطاع الاستثمار 0.89% نتيجة ارتفاع «إشراق» 3.18%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي، بقيمة 57 مليون درهم، مغلقاً عند 5.72 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة قدرها 45.84 مليون درهم، وأقفل عند 3.89 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات بلغت 34.8 مليون درهم، وأقفل عند 12.9 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «أبوظبي الأول» بنحو 92 مليون درهم، وأغلق عند 14.98 درهم، تلاه «اتصالات» بسيولة بلغت 25.7 مليون درهم، ليغلق عند 16.1 درهم، ثم «الدار» مستقطباً 16.6 مليون درهم، وأقفل عند 2.23 درهم.

وحصد «أرابتك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، وبالحد الأعلى المسموح به مغلقاً عند 0.854 درهم، وبالعكس، انخفض «اكتتاب» 3.26% ليغلق عند 0.178 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق أبوظبي، «أبوظبي لبناء السفن» الذي ارتفع 3.75% وأغلق عند 2.49 درهم، وفي المقابل انخفض «أسمنت الخليج» بنسبة 7.22% إلى 0.54 درهم.

وعلى صعيد التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 120.4 مليون درهم محصلة شراء، منها 9.95 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، و110.4 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 120.4 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 44.25 مليون درهم محصلة شراء، وذلك في مقابل عمليات تسييل للعرب والخليجيين والمواطنين، وبصافي استثمار 44.25 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 1.96 مليون درهم محصلة بيع العرب، و35.12 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و7.17 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وتباين أداء المحافظ الاستثمارية التي اتجهت بدورها نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 18.22 مليون درهم محصلة شراء، فيما اتجهت نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 4.4 مليون درهم محصلة بيع.