محمد بن زايد: أهم ما نملكه مصداقيتنا وسمعتنا الطيبة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى اليمين القانونية أمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، عدد من أعضاء القضاء والنيابة العسكرية. معاهدين الله تعالى أن يحكموا بالعدل، ويخلصوا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها.

ورحب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد - خلال مراسم أداء اليمين، في قصر البحر في أبوظبي - بأعضاء القضاء والنيابة العسكرية الجدد، متمنياً لهم السداد والتوفيق في العمل مع زملائهم أعضاء السلك القضائي في الدولة، على أداء رسالتهم السامية. متحلين بالصدق والأمانة والنزاهة والمسؤولية لتحقيق العدالة. وحثهم على أن يكونوا خير مثال في ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق القوانين والأنظمة.

وأكد سموّه أن «أهم ما نملك في دولة الإمارات صدقيتنا وسمعتنا الطيبة. كما أن لدينا قيماً أصيلة ورثناها عن أهلنا وتاريخنا. علينا جميعا مسؤولية ترسيخ هذه القيم الموروثة في مجتمعنا».

وقال سموّه «إن لكم دوراً ورسالة مهمة تؤدونها في ظل المتغيرات والتحولات السريعة من حولنا التي نالت الكثير من قيم المجتمعات، بما تتبوأون من مواقع ومسؤوليات خلال أداء واجبكم، حتى تسليم الراية. إن أهم تطور في حياتنا، أن نجعل سمعة بلادنا طيبة رفيعة عالية الشأن».

فيما أعرب أعضاء القضاء والنيابة العسكرية الجدد، عن تثمينهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد. مؤكدين التزامهم بحمل أمانة عملهم في تطبيق القانون، وترسيخ مبادئ العدالة.

حضر مراسم أداء اليمين في قصر البحر، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، والمستشار سلطان المطروشي، وكيل وزارة العدل، والمستشار الدكتور حمد مسلم الشامسي، النائب العام الاتحادي، والمستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار طارش عيد المنصوري، المدير العام لمحاكم إمارة دبي، والمستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة المحاكم في إمارة رأس الخيمة، والمستشار محمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا.

(وام)