شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى للابتكار في مكتبة زايد المركزية بالعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
انطلقت فعاليات الملتقى الثالث للابتكار واستشراف المستقبل الذي تنظمه مكتبة زايد المركزية، أحد فروع دار الكتب الوطنية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، أمس، بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري.
يسلط الملتقى الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات التعليم، الصحة، النقل، الزراعة، البيئة، خدمات ذوي الهمم، ويتضمن ندوات ومحاضرات، ومعرض المبتكرات، وورش عمل تناقش مجموعة من المحاور التي تتصل باستشراف المستقبل، الذكاء الاصطناعي، الاستدامة والفضاء، ويستمر حتى غد.
وقال الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري: المدارس والجامعات، في الإمارات، هما المكان المعرفي الأول لإنتاج الابتكار، وتحقيق الإنجازات العلمية، ولابد من تبني الأفكار الجديدة المواكبة للمتغيرات وتسارع نمو التقنيات الجديدة على مستوى العالم، واعتماد ثقافة الإبداع والابتكار في الاستثمار الفكري واقتصاد المعرفة. يشارك في المعرض 68 مدرسة من داخل مدينة العين وخارجها، ومؤسسات وشركات حكومية وخاصة، قدمت 150 مشروعاً مبتكراً لعرضها خلال أيام الملتقى.
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