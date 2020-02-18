مسرحية «طموح زايد يعانق الفضاء» 25 فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستضيف مسرح ندوة الثقافة والعلوم في دبي، عند الساعة السابعة من مساء 25 فبراير الجاري عرض «طموح زايد يعانق الفضاء» من إنتاج رواق عوشة بنت حسين الثقافي برعاية من وزارة التربية والتعليم ووكالة الإمارات للفضاء، وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وندوة الثقافة والعلوم والنادي الثقافي العربي

وعن أهداف المسرحية والرسائل التي يحملها النص المسرحي قالت الدكتورة موزة غباش، رئيسة الرواق: « إن فكرة المسرحية قد تولدت خلال عصف ذهني من النخب المثقفة في الرواق، وذلك منذ أعلنت الإمارات خطوتها الجريئة الكبيرة في إرسال رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية، وقد خلصت نتيجة العصف الذهني إلى أهمية توثيق هذه الرحلة التاريخية في عقول وقلوب الناشئة، وذلك بتوظيف ما صرح به هزاع المنصوري، قبيل انطلاقه إلى الفضاء، حول رؤيته صورة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وهو يقف قرب مجسم صاروخ أبوللو خلال استقباله وفد ناسا الذي ضم ثلاثة رواد فضاء أمريكيين هم توماس ستافورد، فانس براند، دونالد سايتون، والدكتور فاروق الباز، وكيف أثارت تلك الصورة خيال المنصوري، وهو في الصف الرابع الابتدائي، ليبدأ الحلم، ويحقق حلم وطموح زايد، في الوصول إلى الفضاء.