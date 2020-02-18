سوريا تشغّل مطار حلب وتتعهد بسحق الإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أمس الاثنين، في كلمة متلفزة هنأ فيها أهالي حلب بالتحرير، أن معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال، في وقت واصل الجيش السوري تقدمه في محيط حلب، مؤكداً أنه سيواصل حملته للقضاء «على ما تبقى من تنظيمات إرهابية أينما وجدت»، فيما أرسل الجيش التركي، قافلة تعزيزات عسكرية تضم مدافع، ودبابات، وناقلات جند مدرعة، لتعزيز حماية نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب، في حين أعلنت وزارة الدفاع التركية عن سقوط قتيلين بانفجار سيارة «مفخّخة» في تل أبيض السورية.

وقال الأسد إن هذا التحرير يعني أيضاً ألا نستكين، بل أن نحضر لما هو قادم من المعارك، وبالتالي فإن معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال، كما استمرار معركة تحرير كل التراب السوري وسحق الإرهاب وتحقيق الاستقرار. وأكد الرئيس السوري، أن هذا التحرير لا يعني نهاية الحرب، ولا يعني سقوط المخططات، ولا زوال الإرهاب، ولا يعني استسلام الأعداء، لكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة. وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري أمس، استعادة السيطرة على عشرات القرى والبلدات في ريفي حلب الغربي والشمالي الغربي، مؤكداً استمرار تقدمه الميداني. ونفذت قوات الجيش السوري محاولة تقدم جديدة، أمس، على حساب الفصائل المسلحة، للسيطرة على جبل الشيخ عقيل الواقع شمال غرب مدينة حلب، حيث تسعى القوات الحكومية لإسقاط مناطق واسعة نارياً عبر التقدم من الشيخ عقيل، والوصول إلى جبل الشيخ بركات، فيما ترافقت الاشتباكات العنيفة مع ضربات صاروخية مكثفة. في حين شنت طائرات روسية غارات عدة على مناطق شمال غرب حلب، فجر أمس، كما قصفت القوات السورية مناطق في محيط سرمين، بريف إدلب.

وذكر عاملون في مستشفى أن ضربات جوية نفذتها القوات الحكومية، أمس، أصابت بلدة دارة عزة قرب الحدود التركية على بعد نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من مدينة حلب، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وأجبر مستشفيين على الإغلاق. كما ذكر شهود أن ضربات جوية استهدفت مناطق في جنوب محافظة إدلب.

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ودفع تقدم القوات السورية مئات الآلاف من المدنيين للفرار صوب الحدود مع تركيا في أكبر عملية نزوح جماعي في الحرب الدائرة منذ تسع سنوات. وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن المواجهات في شمال غرب سوريا «بلغت مستوى مرعباً»، وأدت إلى فرار 900 ألف شخص منذ ديسمبر/ كانون الأول.

من جهة أخرى، أفادت وكالة أنباء «الأناضول» بأن قافلة تعزيزات تضم مدافع ودبابات وناقلات جند مدرعة، وصلت مدينة ريحانلي، بولاية هتاي جنوب تركيا، من مختلف الثكنات العسكرية التركية، مشيرة إلى أن القافلة المؤلفة من 150 مركبة عسكرية، توجهت إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب، وسط إجراءات أمنية، حيث توجد 12 نقطة مراقبة تركية في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، على «تويتر»، مقتل شخصين، وإصابة 5 أشخاص بجروح بانفجار سيارة مفخخة في منطقة تل أبيض، الواقعة عند الحدود مع تركيا، والخاضعة لسيطرة القوات التركية، وفصائل سورية متحالفة معها.

(وكالات)