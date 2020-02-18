شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أوروبية لمراقبة حظر السلاح على ليبيا وتلميح لإرسال قوات برية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، على بدء مهمة جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا ويتم انتهاكه بشكل متكرر، وسط تلميحات بإمكانية نشر «قوات برية» على الأرض، فيما قال الجيش الوطني إن العالم بات يعرف ممارسات تركيا الإرهابية وخرقها السافر للقوانين في بلادنا.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: «الاتحاد الأوروبي ملتزم بمهمة جوية وبحرية، وهناك جزء منها على الأرض، لحظر دخول الأسلحة إلى ليبيا».

وأضاف: «إذا استدعى الأمر سينشر قوات برية لحظر دخول السلاح إلى ليبيا». وتابع الوزير أن «الاتحاد الأوروبي سينشر سفنا لمنع تهريب الأسلحة، لكن إذا أدت المهمة الى تدفق قوارب المهاجرين فسيتم تعليقها»، كما أكد نظيراه الألماني والنمساوي الأمر.

المهمة تدخل حيز التنفيذ في مارس

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوسيب بوريل أن المهمة تشمل مراقبة جوية وبحرية وعبر الأقمار الصناعية للسواحل الليبية.

وأكد بوريل أن مهمة المراقبة ستباشر عملها بكل قوة وستصادر أي سفينة مشتبه فيها، ومن المرجح أن تدخل حيز التنفيذ بحلول مارس المقبل.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تقديم 7 طائرات و7 زوارق للمهمة في حال توفرها.

من جانبه، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن العالم بات يعرف ممارسات تركيا الإرهابية وخرقها السافر للقوانين في بلادنا.

وأضاف المحجوب في تصريحات له تعليقا على إرسال الاتحاد الأوروبي بعثة مراقبة في ليبيا، أن دول اليورو تدخلت الآن خوفا من وصول عناصر إرهابية إلى أراضيها.

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وتابع أن الأوروبيين يعلمون تماما طرق نقل السلاح والمرتزقة إلى ليبيا وأنهم سيكونون جادين في منع وصوله إلى ليبيا.

موسكو تنفي وجود قوات روسية

وقالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أمس، إنه ليس لبلادها قوات في ليبيا. وأضاف دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لم يأمر بإرسال قوات إلى هناك«. وأوضح بيسكوف، في تصريح لإذاعة صدى موسكو، أنه لا قوات روسية في ليبيا.

واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الوضع في ليبيا لم يشهد تغيراً جذرياً بعد مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي، مشيرا مع ذلك إلى ظهور بوادر إيجابية في عملية التسوية.

وقال لافروف في حديث لصحيفة ستامبا الإيطالية نشر أمس: مزاعم أن الوضع في ليبيا بعد مؤتمر برلين يخرج عن السيطرة مجددا، ليست دقيقة تماما برأيي. والأحرى القول إنه لم يتغير جذريا.

وأشار لافروف إلى أن المهمة الرئيسية التي تواجه المجتمع الدولي تتمثل في الحصول على موافقة واضحة لا لبس فيها من الليبيين على بنود البيان الختامي لمؤتمر برلين.

ولفت إلى أن بوادر إيجابية ظهرت بعد مؤتمر برلين، منها انطلاق عمل اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة (5+5)، وبدء التحضير العملي لإطلاق منتدى الحوار السياسي، إضافة إلى بعض التحركات باتجاه تنظيم مشاورات بين الليبيين حول القضايا الاقتصادية.

حل الصراع يتطلب إنهاء العنف

على صعيد آخر، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا أن إنهاء العنف والمشاركة بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين هو الطريق الوحيد لحل الصراع الليبي. وأشار في بيان للبعثة، أمس، إلى أن الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير «تأتي في وقت الصراع» الذي يعيشه الشعب الليبي.

وناشد بوجيا أولئك الذين يمارسون القيادة أن يفكروا في الدماء التي أريقت، والدمار والتهجير الذي لحق بالعاصمة طرابلس وأجزاء أخرى من ليبيا خلال الأشهر العشرة الماضية، وأن يضعوا اهتمامات الشعب الليبي أولا، عن طريق إنهاء العنف والمشاركة بإخلاص في العملية التي أطلقها مؤتمر برلين.(وكالات)