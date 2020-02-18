زيارة خاطفة لسفير «إكسبو 2020»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في زيارة خاطفة تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة أمس في دبي، وانتشرت له صور مع ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وبعض الحضور، وأكدت وسائل الاعلام الاسبانية أن رحلة ميسي لن تؤثر على جدوله التدريبي الموضوع لفريق برشلونة، حيث يعود لتدريبات برشلونة في الثامنة من مساء اليوم.

ويذكر أن ميسي سفيراً لإكسبو 2020 دبي، منذ العام 2016 لدعم أهداف إكسبو الرامية إلى بناء مستقبل أفضل وغرس قيم التغيير الإيجابي في المجتمع.