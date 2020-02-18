شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الصيني يرجئ جلسة سنوية رئيسية في مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتجه البرلمان الصيني، لإرجاء جلساته السنوية التي تستمر عشرة أيام بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي أكدت مسؤولة صينية أنه قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه، فيما ارتفع مجدداً عدد الإصابات والوفيات الجديدة بمقاطعة هوبي وتراجع الإصابات والوفيات لليوم الثالث عشر على التوالي في بقية أنحاء الصين، وتخطى عدد الإصابات بالفيروس في الصين 70 ألف إصابة، أمس الاثنين، فيما بدأ خبراء دوليون اجتماعات مع نظرائهم الصينيين لمناقشة كيفية التصدي للوباء الذي يثير قلقاً عالمياً.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أمس الاثنين: إن أبرز لجنة في البرلمان الصيني ستجتمع يوم 24 فبراير/شباط الحالي، لبحث ما إذا كانت سترجئ الجلسة البرلمانية السنوية الكاملة المقررة في مارس/آذار المقبل وسط انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وقالت الوكالة إن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، ستدرس اقتراحاً بتأجيل جلسات مارس. وأضافت أن الاقتراح جاء انطلاقاً من الاعتقاد بأنه من المهم التركيز على احتواء الوباء.

وقال 5 أشخاص مطلعين على الأمر ل«رويترز» هذا الشهر إن الصين تدرس تأجيل الجلسة المقررة يوم الخامس من مارس في حين تواجه صعوبات لاحتواء المرض.

وذكر تقرير الوكالة كذلك أن اللجنة، ستدرس مشروع قانون يحظر تجارة الأحياء البرية وستبحث كذلك تعيين وعزل مسؤولين حكوميين.

وعادة ما يجتمع البرلمان الصيني الذي يضم ثلاثة آلاف نائب في جلسة تمتد عشرة أيام على الأقل في بكين، لإقرار تشريعات والكشف عن الخطط الاقتصادية للعام.

من جهة أخرى، قالت مسؤولة في لجنة الصحة الوطنية الصينية، أمس الاثنين إن فيروس كورونا، قابل للعلاج ويمكن الوقاية منه.

وأضافت قوه يان هونغ في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر صحفي يومي، أن نسبة الحالات الحرجة بين المصابين بالفيروس في ووهان، مركز تفشي الفيروس، انخفضت إلى 18 في المئة بعدما كانت 38 في المئة في بداية التفشي.

Advertisements

وأعلن مسؤولو الصحة بإقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، عن تسجيل 1933 حالة إصابة جديدة ومئة حالة وفاة وهو أقل عدد وفيات يومي منذ الحادي عشر من فبراير وارتفع عدد حالة الإصابة نحو خمسة في المئة عن اليوم السابق، لكن الوفيات تراجعت من 139 حالة. وسُجلت 90 في المئة تقريباً من الحالات الجديدة في مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي التي يقطنها زهاء 11 مليون نسمة.

وفي أنحاء الصين، قال مسؤولون إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة زاد 2048 حالة إلى 70548 شخصاً في المجمل وإن عدد الوفيات بلغ 1770.

ومن بين حالات الإصابة التي تجاوزت سبعين ألفاً في بر الصين الرئيسي، نجحت جهود علاج 10844 شخصاً وخرجوا من المستشفى.

وشددت السلطات القيود بدرجة أكبر في هوبي أمس الأحد، وذلك بمنع حركة المركبات، باستثناء الخدمات الضرورية، وإبلاغ الشركات بالبقاء مغلقة حتى إشعار آخر.

وسجل عدد الإصابات الجديدة زيادة كبيرة الأسبوع الماضي، بعد أن غيرت السلطات في هوبي معايير إحصاء الإصابات لتشمل الأشخاص الذين يتم تشخيصهم من خلال تصوير الرئتين.

وتتزامن الأرقام الجديدة مع إعلان منظمة الصحة العالمية، أن خبراء دوليين ضمن مهمة مشتركة بقيادة المنظمة، وصلوا إلى بكين وأجروا أول اجتماع لهم مع نظرائهم الصينيين.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على «تويتر»: «نتطلع إلى هذا التعاون الحيوي المهم الذي يسهم في المعرفة الدولية بشأن تفشي وباء كوفيد-19».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية مي فينغ: «يمكننا ملاحظة أثر إجراءات المراقبة والوقاية في مختلف أنحاء البلاد».

وطلبت هيئة الصحة الدولية من الصين أيضاً مزيداً من التفاصيل حول كيفية تشخيص الإصابات. (وكالات)