13 عرضاً في أيام الشارقة المسرحية 29 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق فعاليات الدورة (30) من «أيام الشارقة المسرحية»، مساء يوم 29 فبراير الجاري، بقصر الثقافة، بمشاركة 13 عرضاً مسرحياً، وندوات وورش تدريبية، وتختتم في السادس من شهر مارس المقبل.

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعاً أمس الأول، بقصر الثقافة، ترأسه أحمد بورحيمة مدير (الأيام) بحضور: إسماعيل عبد الله، وعبد الله راشد، ومحمد جمال، لبحث التحضيرات الخاصة بحفل الافتتاح، واستعراض تقرير «لجنة مشاهدة واختيار العروض»، إضافة إلى وضع جدول (مواقيت وقاعات) العروض المشاركة.

وتقدمت الفرق المحلية بعشرة أعمال للمشاركة في الدورة الجديدة، وعاينتها «لجنة المشاهدة والاختيار» المكونة من: غنام غنام، وخليفة التخلوفة، وحسن النفالي وانتقت 7 منها لتتنافس على جوائز المهرجان: «أشياء لا تصلح للاستهلاك الآدمي»، تأليف علي جمال، وإخراج حسن رجب و«أين عقلي يا قلب»، تأليف عثمان الشطي، وإخراج أحمد الأنصاري و«حارس النور»، تأليف عبد الله صالح، وإخراج علي جمال، و«ليلة مقتل العنكبوت»، تأليف إسماعيل عبد الله، وإخراج إلهام محمد و«سمرة» تأليف وإخراج مرعي الحليان، و«بكاء العربي» إعداد وإخراج مهند كريم، و«سمفونية الموت والحياة» تأليف إسماعيل عبد الله وإخراج محمد العامري.

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وتضم لجنة تحكيم المسابقة الرسمية: وليد الزعابي وجبار جودي، وزهيرة بن عمار، وأمين الناسور، ومحمد الضمور.

واقترحت لجنة المشاهدة والاختيار تقديم العروض الثلاثة التالية على هامش المهرجان: «صبح مسا» تأليف وإخراج حافظ آمان (مسرح دبي الأهلي)، و«لمس المواجع» تأليف حميد فارس وإخراج مبارك خميس ( مسرح رأس الخيمة)، و«الرحمة» تأليف عبد الأمير الشمخي وإخراج عبيد الهرش (مسرح الفجيرة).

وتفتتح الدورة الجديدة بالعرض الجزائري «جي. بي. أس» وهو الفائز ب (جائزة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي).

يتضمن برنامج العروض عملين من الدورة8 ل «كلباء للمسرحيات القصيرة» 2019: «لير ملك النحاتين»، من إخراج سعيد الهرش، و«مأساة الحجاج» من تأليف وإخراج رامي مجدي.