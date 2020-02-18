«دينيس» الأطلسية تضرب فرنسا برياح قوية وفيضانات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت العاصفة دينيس إلى فرنسا بعدما شلت الحياة في بريطانيا خلال الساعات الماضية حيث شهدت فرنسا رياحاً قوية وأمواجاً عالية تضرب الشاطئ شمال غربي البلاد. وواجهت بريطانيا يوماً آخر من الفيضانات وانتشار الفوضى على نطاق واسع في الوقت الذي تواصل فيه العاصفة «دينيس» القادمة من المحيط الأطلسي ضرب البلاد برياح بقوة 75 ميلاً في الساعة وأمطار غزيرة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، لقي 3 أشخاص حتفهم بينما تم إجلاء الآلاف من منازلهم التي دمرتها العاصفة خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي شهدت سقوط أمطار لأكثر من شهر في 48 ساعة ورياحا بقوة 90 ميلاً في الساعة.

ومن المقرر استمرار الاضطراب حتى اليوم الثلاثاء، حيث حذرت وكالة حماية البيئة من حدوث فيضان كبير على مدار الأسبوع وأصدرت أكثر من 600 تنبيه يغطي طول واتساع إنجلترا، ويوجد حالياً 596 إنذاراً بالفيضانات في إنجلترا، بما في ذلك 5 تحذيرات من تواجد الخطر على حياة السكان، بينما يوجد 28 تحذيرا آخر في اسكتلندا و 54 في ويلز، حيث أعلنت الشرطة احتمال وقوع حادث كبير.

وضع مكتب الأرصاد الجوية أمس، تحذيرات شديدة للرياح، تغطي كل من اسكتلندا والساحل الجنوبي الغربي لإنجلترا والمناطق الساحلية في ويلز، كما تم تحذير الركاب من حدوث اضطرابات جماعية، مع توقع حدوث تأخير على الطرق والسكك الحديدية والعبارات، بينما من المحتمل أن تعاني الرحلات الجوية عمليات الإلغاء في اللحظة الأخيرة.

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وتقوم شبكة السكك الحديدية حاليا بتقييم الإصلاحات اللازمة لإعادة فتح أجزاء من خطوط السكك التي تضررت من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حثت شرطة غرب «ميرسيا» سائقي السيارات على عدم السير عبر الطرق التي غمرتها الفيضانات، محذرة من أن مستويات المياه لا تزال مرتفعة في العديد من المناطق عبر شروبشاير. وأنقذ رجال الإطفاء عدداً من الناس في ويلز، وفي اسكتلندا، أنقذ رجال الإطفاء شخصين جُرفت سيارتهما من على الطريق.

وفي السويد، أصدر مركز الأرصاد الجوية تحذيرات من هبوب رياح قوية وحدوث الفيضانات، لما يُخشى أن يكون يوما عاصفا آخر في جنوب غربي السويد. وتوضح خريطة الأرصاد أنه في مناطق هالاند وأجزاء من مقاطعة فاسترا يوتالاند، يضيء اللون التحذيري البرتقالي، وهو اللون، الذي يشير إلى تحذيرات الفئة 2 من تدفقات عالية جداً للمياه. وفي هذه المناطق، وكذلك في معظم الأجزاء الأخرى من جنوبي السويد وعلى الساحل الغربي، يحذر خبراء الأرصاد الجوية من رياح قوية للغاية. وتتعرض مناطق الساحل الغربي وجنوب السويد للعاصفة دينيس التي تؤثر في قسم من أوروبا.

(وكالات)