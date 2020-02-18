الشيخة فاطمة: محمد بن راشد مكّن المرأة من الوصول إلى هدفها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصفت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «منتدى المرأة العالمي - دبي 2020» بأنه مهرجان كبير؛ لدعم تمكين المرأة في المجالات كافة.

وقالت سموها: «إن انعقاد هذا المنتدى الكبير في الدولة؛ هو نتيجة الاهتمام العالمي بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من مستويات عالية من التمكين في جميع المجالات؛ بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الإماراتية للمرأة».

وأكدت سموها أن ما زاد من الاهتمام بالمنتدى العالمي، وبالزخم الإعلامي والحضور الكبيرين له؛ هو رعاية وافتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لهذا المنتدى؛ حيث يدعم سموه المرأة بكل ما يمكنها من الوصول إلى أهدافها، ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية في البلاد.

وأضافت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: الحضور الكبير لهذا المنتدى، زاد على ثلاثة آلاف شخصية من 87 دولة من مختلف أنحاء المنطقة والعالم؛ وهو ما يعد التجمع الأكبر من نوعه في العالم، إضافة إلى مشاركة قيادات منظمات وهيئات دولية وخبراء دوليين وجمع كبير من المتحدثين أصحاب التجارب الملهمة.

وأشادت سموها بالجهود التي بذلتها حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين»، رئيسة «مؤسسة دبي للمرأة» وفريقها؛ حيث أشرفت سموها مع فريقها على تنظيم هذا المنتدى العالمي الكبير للمرأة، وتقديم صورة مشرفة عن المرأة الإماراتية وإمكاناتها.

وأوضحت: إن استضافة الإمارات ل«منتدى المرأة العالمي»؛ يؤكد مكانة الدولة مركزاً عالمياً للحوار وتبادل المعرفة والخبرات، ويبرز التزام الإمارات وجهودها الحثيثة في دعم المرأة وتعزيز مساهماتها في شتى المجالات.

وقالت سموها: إن الدعم الذي تحظى به المرأة من القيادة الرشيدة، منذ تأسيس دولة الاتحاد على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أثمر إنجازات نوعية في كافة القطاعات؛ جعل الإمارات مؤثراً عالمياً في ملف المرأة، مشيرةً سموها إلى أن المبادرات النوعية التي أطلقتها القيادة الرشيدة خلال السنوات الأخيرة، والتي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين.

وأكدت سموها حرص مؤسسات الدولة كافة على تكثيف جهودها؛ لتكون الإمارات الأولى عالمياً في ملف المرأة، مشيرة إلى أن الإمارات قطعت بالفعل أشواطاً كبيرة نحو تحقيق هذا الهدف؛ عبر العديد من التشريعات والمبادرات الداعمة للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ لتصبح في مصاف الدول صاحبة أعلى المعدلات العالمية؛ من حيث التمثيل البرلماني للمرأة؛ بعد ارتفاع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، كما كان لحزمة المبادرات والسياسات التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أثناء اجتماعه العام الماضي في مقر الاتحاد النسائي العام، الدور الكبير في دعم المرأة في كافة المجالات، ورفع تصنيف الدولة في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وأكدت أن «منتدى المرأة العالمي» يمثل نقلة نوعية، ويبرز الدور الذي تقوم به دولة الإمارات على المستوى العالمي، والأهمية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة لملف المرأة منذ بدايات الاتحاد، كما يشكل المنتدى عاملاً مهماً في دعم الجهود الدولية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت سمو «أم الإمارات» أن دولة الإمارات جسّدت ريادتها الإقليمية والدولية في مجال دعم المرأة، والنهوض بأدوارها، وتسخير الإمكانات، ووضع الأطر والآليات التي تضمن تحقيق التوازن بين الجنسين حتى صار واقعاً ملموساً، ومثالاً غير مسبوق في المنطقة العربية.

وقالت: إن هذه الأرضية الصلبة التي تقف عليها المرأة الإماراتية الآن لم تأت من فراغ؛ وإنما نتيجة لجهود تراكمية وضع لبنتها نصير المرأة الأول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه؛ حيث أدرك، رحمه الله، دور المرأة الحيوي؛ فوجّه بتأسيس الاتحاد النسائي العام عام 1975؛ لتحقق المرأة مكاسب عديدة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية والتعليمية؛ بل والسياسية أيضاً؛ إذ تشكل المرأة الإماراتية كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «ثلث المناصب الوزارية، وتحتل نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي وتشكل النساء نسبة 70% من خريجي جامعاتنا».

وشددت سمو الشيخة فاطمة على أن الحقبة الزمنية القصيرة والنتائج التي تحققها المرأة في الإمارات، وصعودها القوي لتتصدر المشهد في قطاعات عدة؛ هو جدير بالتأمل، مؤكدة أن قيادة الدولة الرشيدة أخذت على عاتقها من البداية أن تكون سبّاقة في تمكين المرأة، وتعزيز دورها في بناء الدولة؛ إيماناً بدورها الفاعل في بناء المجتمع؛ فهيأت لها الظروف؛ وسخرت لها الإمكانات كما آمنت القيادة الرشيدة منذ أمد بعيد بأن تمكين المرأة له الأثر الأكبر في تعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، ونشر ثقافة الإبداع والمسؤولية المجتمعية.. وتؤمن الدولة إيماناً راسخاً بمناصرة المرأة والدفاع عن قضاياها، وتعده عنصراً أساسياً في أجندتها المحلية والإقليمية والدولية حتى صار «تمكين المرأة» جزءاً من الثقافة الإماراتية، وتجربةً متميزة كانت محل إشادة من المتحدثين في المؤتمر، الذين قالوا: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ على عاتقها دوراً ريادياً في مجال دعم المرأة على مستوى المنطقة.

(وام)