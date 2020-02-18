ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد.. وسان جيرمان يلتقي دورتموند



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود ليفربول الإنجليزي إلى مسرح تتويجه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الموسم الماضي، عندما يحل ضيفاً ثقيلًا على أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم على ملعب «واندا متروبوليتانو» في مدريد في ذهاب الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة.

يسير ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ 30 عاماً حيث أهدر نقطتين فقط في موسمه المحلي حتى الآن ويملك فرصة الظفر باللقب قبل بداية الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا مطلع إبريل المقبل.

ويمني ليفربول النفس بإحراز خمسة القاب هذا الموسم بعد تتويجه بلقب الكأس السوبر الأوروبية مطلع الموسم، ومونديال الأندية أواخر العام الماضي، حيث لا يزال ينافس على ثلاث جبهات هي المسابقة القارية العريقة والدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا.

ويبدأ باريس سان جرمان مشوار فك النحس الذي لازمه في الدور ثمن النهائي في المواسم الثلاثة الأخيرة عندما يحل ضيفاً على بوروسيا دورتموند الألماني اليوم.

وسيحاول بوروسيا دورتموند زيادة محن مدربه السابق والحالي لسان جرمان توماس توخل في المسابقة معولًا على هدافه الواعد والوافد حديثاً إلى صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية النرويجي إرلينغ هالاند (19 عاماً).

وتنتظر برشلونة الإسباني الذي يتخبط من أزمة إلى أخرى بقيادة مدربه الجديد كيكي سيتيين الذي لا يملك أي خبرة سابقة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مهمة صعبة ضد مضيفه نابولي الإيطالي.

وتنتظر توتنهام وصيف بطل النسخة الاخيرة مهمة صعبة بقيادة مدربه الجديد والخبير البرتغالي جوزيه مورينيو عندما يستضيف لايبزيغ الالماني.