10 آلاف رامٍ و 50 ألف زائر لمهرجان الوحدات المساندة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

شهدت فعاليات اليوم السادس، لمهرجان الوحدات المساندة للرماية 2020 المقام حالياً بمجمع ميادين الريف في أبوظبي، إقبالاً كبيراً من الزوار، حيث بلغ عددهم منذ انطلاق المهرجان 50 ألفاً، كما بلغ عدد الرماة المشاركين في المسابقات 10 آلاف و75 رامياً، ومن المتوقع أن تصل أعداد الزوار إلى 100 ألف في نهاية المهرجان يوم 21 فبراير.

وكشف اللواء الركن المتقاعد سالم الغفلي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان خلال مؤتمر صحفي أمس، عن إنشاء مجمع كامل يضم 6 ميادين للرماية لبندقية الشوزن، من المتوقع إنجازها خلال 18 إلى 24 شهراً، وإنشاء مجمع رئيسي للرماية بمنطقة الريف قيد التخطيط والمراجعة وسينجز في نحو 5 سنوات.

وقال: من الدورة التاسعة 2021 سيسمح للمقيمين على أرض الدولة بالمشاركة في بعض مسابقات الرماية، مشيراً إلى الإعلان عن كيفية المشاركة لاحقاً.

وأضاف أنه أضيفت مسابقة جديدة وهي «الشوزن فردي لأصحاب الهمم» خلال هذه الدورة، ليصل عدد المسابقات إلى 18، اعترافاً بجهودهم الملحوظة في تحقيق الإنجازات، والتغلب على جميع التحديات في مختلف الميادين الحيوية في الدولة.

وقال العقيد الركن المتقاعد محمد بن دخان، المتحدث الرسمي للمهرجان، تميزت هذه الدورة، بمشاركة قوية وإقبال مميز من النساء، حيث بلغ عدد المشاركات في مسابقة بندقية «سكتون» فردي 50 متراً، من عمر 18 عاماً فما فوق 680 رامية. كما سجلت مسابقة بندقية «سكتون» فردي 50 متراً من عمر 10 إلى 17 عاماً، مشاركة 314 رامية.

وأضاف أن عدد الميادين التي استخدمت للرماية في المسابقات المختلفة 35 ميداناً، واستخدمت 8 أنواع من الأسلحة للرماية، وبلغ عدد المدربين الذين أشرفوا على الرماة 270، والمتطوعين 175. كما خصصت 360 جائزة للفائزين. وستكون أعلى جائزة 50 ألف درهم، للفائز الأول.

وقال العقيد المتقاعد طالب علي أبوطالب، رئيس اللجنة الإعلامية، إن المعرض الرئيسي يضم 5 شركات لعرض وبيع الأسلحة وهي: بينونة للمعدات العسكرية والصيد، وكركال، وتسليح، وإنترناشونال جولدن جروب، و MP3X.

وأضاف أن القرية التراثية، تتنوع فيها المعروضات المتنوعة، وتزخر بعرض وافر عن بيئة الإمارات البرية والبحرية والجبلية التي تعبر عن بيئة الدولة عبر 1300 مشارك في 460 محلاً موزعة في ساحات المهرجان.

ويشهد المهرجان في دورته الحالية، فعاليات وأنشطة ومسابقات من عروض حية وجلسات شعرية، حيث قُدِّمَت على المسرح الكبير عروض لفرق الحربية وأمسية للشاعرين خميس بن بليشة، وأحمد الغفلي، شهدت حضوراً مميزاً.

تكريم رموز القوات المسلحة

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وكرم اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، اللواء أحمد الكعبي، واللواء علي بالرشيد الكتبي، خلال زيارتهما للمهرجان، لتاريخهما الطويل في خدمة الوطن، وعطائهما الكبير في هذه المؤسسة الوطنية العظيمة.

وقال اللواء الكتبي إن تكريم هؤلاء الرموز يحمل رسالة للأجيال الجديدة، مفادها أن رفعة وتقدم القوات المسلحة وما وصلت إليه من مكانة عظيمة بنيت على أكتاف هؤلاء الرجال. وقَدَّمَ لهما هدايا تذكارية من صنع أبناء الوطن في شركة كاراكال، وسط حفاوة بالغة من الحضور.

شعراء المليون

زار الشعراء أحمد البلوي، وعبدالمجيد الغيداني، وعناد الشيباني، من المملكة العربية السعودية، وناصر الغيالني، من سلطنة عمان، ومزيد الوسيمي، من دولة الكويت، ومحمد الشريقي، من سوريا، المشاركين في المسابقة الأخيرة من «شاعر المليون»، وشاركوا في فعالياته المتعددة. مؤكدين أهمية المهرجانات التراثية في تأصيل التراث الخليجي، وتعريف الأجيال الشابة به. وتفقدوا ميادين الرماية ورموا باستخدام بندقية كركال المصنعة محلياً، وتجولوا بين أجنحة المهرجان. وعبروا عن سعادتهم بزيارة المهرجان، مشيرين إلى أنها المرة الأولى لهم.