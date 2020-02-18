«الفجيرة للثقافة والإعلام» تطلق «نحت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: بكر المحاسنة

اطلقت هیئة الفجیرة للثقافة والإعلام، بالتعاون مع الفنان مطر بن لاحج، مشروع «نحت الفجیرة» على هامش فعالیات مهرجان الفجیرة الدولي للفنون

الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ومتابعة الشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس الهيئة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، أمس، في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، بحضور المهندس محمد سيف الأفخم مدير المهرجان، والفنان مطر بن لاحج، وفصيل جواد المدير التنفيذي بهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

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وأكد المهندس محمد الأفخم أن النسخة الأولى من «نحت الفجيرة» تمهد لانطلاق التظاهرة الكبیرة العالمیة في عام 2021 التي تهدف لاستقطاب أبرز النحاتین العالميین، كما يهدف المشروع إلى إبراز الخصوصیة المحلية لإمارة الفجيرة، وتجسيد طبيعتها وملامحها العمرانية، من خلال جعل الثقافة والفن بوابتها العالمیة لتعزيز التواصل الثقافي والإنساني على مستوى العالم.

وأشار الأفخم إلى أن الفعالیة تتضمن مشاركة نحاتَین من مصر، هما الفنان عصام درویش، والفنان ناجي فرید، ویقومان بنحت حَجَرین من الفجیرة لمدة اسبوعین، وأمام الجمهور مباشرة، حیث إن المنتج النحتي سیتم استخدامه في عملیة الترویج والإعلان للعام القادم من خلال تنظیم جولات دعائیة في كل مدن الدولة، وخارجها، للتعریف بالأعمال والنحاتین، ولإیصال رسالة الحدث، وخروجها من المحلیة للعالمیة. وأشار الأفخم إلى وجود نحاتین عالمیين لا یقل عددهم عن ١٤ يعملون لمدة لا تقل عن أسبوعین أمام الجمهور مباشرة لنقل ثقافة الفن.

وقال مطر بن لاحج الذي يشرف على المشروع، إن الفن هو اللغة التي تتحول من فكر المبدع إلى صورة بصریة حیة تعكس ثقافته، ومفاهیمه، كما أنها الرسالة التي توصل الشعوب ببعضها دونما قیود، وهي مساحة من الإرث الذي یترجم تاریخ المكان، ویستقطب العالم في اتجاهه.

وتصاحب الحدث فعالیة حواریة خاصة تحت عنوان «حدیث النحت»، تحت إشراف مطر بن لاحج.