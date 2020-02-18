شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة.. ضابط شرطة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
حققت شرطة أبوظبي أمنية الطفلة اليازية المصابة بسرطان بأن تصبح ضابط شرطة، وأتاحت لها الفرصة؛ لزيارة مركز القيادة والتحكم بمنطقة العين؛ للتعرف إلى مهامه الشرطية، وتلقي البلاغات من الجمهور.
والتقى العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة منطقة العين مع الطفلة بغرفة العمليات، واستمعت إلى شرح من الرائد محمد نصيب المنهالي مدير مركز القيادة والتحكم وعدد من الضباط حول طبيعة عمل المركز، وقامت بتجربة تلقي بلاغ من أحد أفراد الجمهور، والتصرف وفقاً لآلية العمل المعتمدة تحت إشراف الضباط. وشكرت الطفلة شرطة أبوظبي التي أسعدتها بتحقيق أمنيتها، وأشادت والدتها بجهود منتسبي مركز القيادة والتحكم، وأثنت على حسن استقبالهم واللفتة الإنسانية من قبلهم.
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