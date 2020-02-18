141839 كاميرا مراقبة داخلية وخارجية في رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”



قال اللواء علي عبد الله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة: إن عدد كاميرات نظام (حماية) في الإمارة ارتفع، حتى أمس الأول، السادس عشر من فبراير الجاري، إلى 141839 كاميرا مراقبة داخلية وخارجية، تتوزع على 16392 منشأة، على امتداد النطاق الجغرافي لرأس الخيمة، مؤكداً «إننا نعتبر جزءا من منظومة عالمية تعتمد على الأنظمة التقنية والإلكترونية في مجال الأمن، وجاء نظام (حماية) في ظل ما أثبتته تلك التقنيات من دور كبير وفاعل في سرعة التوصل للكثير من الإخلالات الأمنية وضبطها، والحاجة إلى خلق منظومة أمنية متكاملة للإمارة، وتوفير أعلى متطلبات الأمن والسلامة، ورصد الظواهر الأمنية، التي قد تحدث أو تطرأ في المستقبل، والحد من جرائم السرقة أو أية جرائم يحتمل أن ترتكب في أيٍ من تلك المنشآت أو غيرها، وسرعة القبض على مرتكبيها.

وأكد اللواء علي بن علوان الدور الفاعل، الذي لعبه نظام «حماية» في رفع مستوى الشعور بالأمن والأمان في رأس الخيمة، فيما يشكل خطوة واسعة على طريق التحول للخدمات الرقمية ومشروع المدينة الذكية، وتطوير العمليات الشرطية، عبر المراقبة الإلكترونية للمنشآت الحيوية والطرق والمحال والأسواق وغيرها، على مدار الساعة.

وأشار جمال أحمد الطير، رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة، إلى أن الكاميرات تغطي المحال التجارية، والمستشفيات، والمساجد ودور العبادة، والفنادق، والأبراج والمجمعات السكنية والتجارية، موضحاً أن عدد مقدمي خدمة تركيب كاميرات المراقبة وصيانتها بلغ 100 شركة.



..و«جناح الجو» في شرطة الإمارة يُنقذ 433 شخصاً Advertisements





رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أنقذ قسم جناح الجو في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة 433 شخصاً، من المواطنين وجنسيات عدة، خلال 24 طلعة جوية شهدها العام الماضي.

وقال العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب، مدير إدارة المهام الخاصة في شرطة رأس الخيمة ل ”الخليج 365”: إن «جناح الجو» نفذ 130 مهمة إنقاذ جوي متنوعة خلال العام الماضي، منها 24 مهمة بحث وإنقاذ خلال ظروف مناخية متباينة، بعضها صعبة ومتقلبة، ومهام أخرى خاصة بنقل مواطنين ومواد، على امتداد المرتفعات الجبلية في الإمارة، و41 مهمة تدريبية، بجانب مشاركاته الحكومية المختلفة.

وأوضح ابن يعقوب أن إبريل حل في المرتبة الأولى من حيث عدد المهام المنفذة، ب 34 مهمة، منها 17 حالة بحث وإنقاذ، أعقبه شهرا فبراير وسبتمبر، بواقع 12 مهمة في كل منهما.