محمد بن راشد: وزارة الأمن الغذائي من أجل الإنسان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مساء أمس، معرض الخليج للأغذية «جلفود» الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في نسخته الخامسة والعشرين في الفترة من 16 إلى 20 الجاري.

وقال سموه في معرض تعليقه على أهمية المعرض وحجمه وعدد المشاركين فيه «تنبع أهمية «جلفود» كونه يهتم في غذاء الإنسان وصحته وسلامته، والإنسان هو أسمى مخلوقات الله عز وجل، وبناء عليه، فإن الدول والحكومات عموماً، ودولتنا خاصة، تعي أن الأمن الغذائي هو في صلب استراتيجية الدولة، ويجب حمايته واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات الضرورية والمهمة من أجل هذا الغرض، لهذا حرصت عند تشكيل حكومتي الأخيرة على إنشاء وزارة للأمن الغذائي».

تجول سموه في أروقة وردهات المعرض الذي يعد من بين أكبر وأشهر وأهم المعارض المتخصصة في المنطقة والعالم، حيث اطلع سموه على معروضات ومنتجات الشركات الحكومية والخاصة المتخصصة في إعداد وصناعة وتعليب الأغذية والمشروبات، والتقنيات الحديثة المتبعة في هذه العمليات المبتكرة والمتطورة، بحيث تحفظ للأغذية والمشروبات قيمتها الغذائية الأساسية، وضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طوال جولته بين منصات عرض وأجنحة الشركات محل ترحيب العارضين والزوار الذين بادلهم سموه التحية بمثلها مرحباً بضيوف المعرض، وأعرب عن سعادته بمشاركة هذا العدد الهائل من الشركات والجهات المحلية والعربية والعالمية في هذا الحدث الكبير، والتي يصل تعدادها إلى ما يزيد على خمسة آلاف شركة وجهة تمثل نحو 160 دولة، بما فيها دولة الإمارات.

رافق سموه في الجولة عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وحميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة في دبي، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وهلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، وداوود عبدالرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي، وماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين.

(وام )