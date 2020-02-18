اليابان تلغي الاحتفالات المقررة بعيد الإمبراطور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت اليابان احتفالاً سنوياً بعيد ميلاد الإمبراطور، فيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة سياحية راسية في ميناء يوكوهاما، غداة إجلاء أمريكيين منها، وإعادتهم الى الولايات المتحدة.

فقد أعلنت العائلة الإمبراطورية في اليابان إلغاء استقبالات عامّة تقام سنوياً في حدائق القصر الإمبراطوري بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو في 23 فبراير/‏‏ شباط، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المُستجد. وقالت وكالة العائلة الإمبراطورية «نظرا للسياق الحالي، قرّرنا إلغاء الزيارات العامّة إلى القصر بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور». وقالت «سيتم أيضاً إلغاء ظهور الإمبراطور صباحاً، وكذلك التوقيع على الكتاب الذهبي» من قبل الجمهور. يشار إلى أن آخر تجمّع عام ألغي بمناسبة عيد ميلاد إمبراطور اليابان يعود إلى عام 1996، إثر عملية احتجاز رهائن في منزل السفير الياباني في البيرو خلال حفل استقبال أقيم على شرف الإمبراطور السابق أكيهيتو.

وكانت الحكومة اليابانية دعت، أول امس الأحد، السكان إلى تجنب التجمعات «غير الضرورية». وحذّر وزير الصحّة كاتسونوبو كاتو، من أن اليابان دخلت «مرحلة جديدة» مع هذه العدوى الفيروسية، خصوصاً أن البلاد تسجّل حالات إضافية في صفوف أشخاص لم يزوروا الصين، مركز الوباء، ولم يكونوا على اتصال مع زوّار قادمين من الصين.

وسُجلت ما لا يقل عن 60 إصابة بالفيروس في اليابان من دون احتساب ركاب وطاقم سفينة موضوعة في الحجر الصحي يزيد عددهم على 350 شخصاً.

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كذلك، ذكرت وسائل الإعلام اليابانية أنه لن يتمّ قبول مشاركة العدّائين الهواة في ماراثون طوكيو، المقرّر في الأوّل من مارس/‏‏ آذار، وسيقتصر على المحترفين فقط.

وتبقى البؤرة الأساسية لانتشار الفيروس خارج الصين السفينة السياحية «دايموند برينسس» الموضوعة تحت حجر صحي منذ فبراير/‏‏ شباط في مرفأ يوكوهاما، وعلى متنها 3711 شخصاً. وبلغ عدد الإصابات على السفينة 454 إصابة بعد اكتشاف 99 حالة جديدة، امس الاثنين، رغم إجبار الركاب على البقاء في حجراتهم مدة 14 يوماً. لكن بسبب نقص المعدات، لم يخضع سوى 1219 راكباً لفحوص.

وكانت الولايات المتحدة أجلت، فجر امس الاثنين، 300 أمريكي من السفينة، على متن طائرتين، وصلت إحداهما إلى كاليفورنيا، والثانية إلى تكساس. وسيخضع هؤلاء لحجر صحي لمدة 14 يوماً، وهي المدة القصوى لحضانة الفيروس من دون ظهور عوارض.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الفحوص أثبتت إصابة 14 شخصاً بالفيروس بين الركاب الذين تم إجلاؤهم. وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص عزلوا عن الركاب الآخرين في الطائرة التي نقلتهم.

ونقل 40 أمريكياً آخر للعلاج في اليابان. وكان على متن السفينة 350 أمريكياً لكن لم يوافقوا جميعاً على المغادرة. (وكالات)