شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تعلن استثناء المواطنين من شرط ضروري لنقل ملكية المركبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور أنه لا يوجد ما يمنع نقل ملكیة المركبة من شخص لآخر في حال عدم وجود رخصة قیادة.

وقالت إدارة المرور، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رداً على استفسارات بهذا الشأن، إن نقل ملكیة المركبة دون وجود رخصة قیادة لدى من ستُنقل المركبة باسمه مسموح به للمواطنین والمواطنات فقط”.