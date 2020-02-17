شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توقع على اتفاق السماوات المفتوحة مع الاتحاد الأوروبى خلال مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير السياحة والنقل بالنيابة التونسي روني الطرابلسي، أن الاتحاد الأوروبي قد يوقع اتفاقًا بخصوص السماوات المفتوحة مع تونس خلال مارس 2020.

وأضاف الطرابلسي - على هامش جلسة عقدتها اليوم ، الإثنين ، لجنة شؤون التونسيين بالخارج في البرلمان التونسي، خصصت للاستعدادات كل من الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة لعودة التونسيين بالخارج - أن "تونس جاهزة لذلك ولا مانع لدى الخطوط التونسية".

يذكر أن الطرابلسي أعلن خلال نوفمبر 2019 أن اتفاقية السماوات المفتوحة سيتم توقيعها خلال فبراير 2020 على أقصى تقدير، معتبرا أن الاتفاقية ستسمح للخطوط التونسية بتحسين جودة خدماتها.

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وعلى صعيد متصل وخلال الجلسة ذاتها، أكد المدير العام للخطوط التونسية إلياس المنكبي، تولي شركة خاصة مهمة خدمة الأمتعة في مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك للقضاء على ظاهرة سرقة أمتعة المسافرين وتسريع عمليات تسليمها وتحميلها.