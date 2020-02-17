شكرا لقرائتكم خبر عن خبير قانون سورى: تركيا تدعم فصائل محددة كتنظيم الإخوان وجبهة النصرة وغيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد شاكر أستاذ القانون الدولي السورى، إن تركيا لم تدعم فصائل المعارضة في سوريا بل دعمت فصائل محددة كتنظيم الإخوان وجبهة النصرة ومن يتعاطف معهم، مضيفا أن المجتمع الدولى تخلى عن سوريا ولن يتخلى عن تركيا، لأنها الضامن السياسى والعسكرى لمعارضة السورية.

وأضاف خلال لقاءه بقناة سكاى نيوز عربية، أن جميع القوى المعاضة السورية لاتقدم ولا تأخر فى سوريا وهى مجرد حالة تجميلية فى إطار المعارضة السورية، مضيفا أن تركيا أجهضت الحراك المدنى عن طريق قطع العلاقات والإمدادات عن الجيش السورى الحر، عندما كان مدعوم من عده جهات.

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وكانت وزارة الخارجية التركية اليوم الاثنين، قالت إن تركيا شددت على ضرورة خفض التوتر فى محافظة إدلب بشمال غرب سوريا خلال محادثات مع نظراء روس في موسكو، وأضافت أن المحادثات ستستمر غدا الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إن المسؤولين الأتراك والروس ناقشوا الاحتياطات التى يمكن اتخاذها من أجل تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوصل إليها في وقت سابق بشكل كامل ووقف الانتهاكات في إدلب.

ولم تستطع أنقرة وموسكو التوصل لاتفاق بعد اتصال بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين وبعد اجتماع عقده وزيرا خارجية البلدين في مطلع الأسبوع وعقب محادثات استمرت يومين فى أنقرة الأسبوع الماضي.