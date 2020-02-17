شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. حاكم الشارقة يفتتح مركز الذيد للحياة الفطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، مركز الذيد للحياة الفطرية الواقع مقره فى البردى بمدينة الذيد.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية، تفقد حاكم الشارقة أرجاء المركز، واستمع إلى شرح تفصيلى عن المركز وأقسامه ووظائفه ومهماته، واطلع على التفاصيل المتعلقة بالمركز الذي يعتبر أحد أهم المراكز المتخصصة التي تعرض صور الحياة البرية بأسلوب تفاعلى واقعى، من خلال رحلة توفر للزوار فرصة التعرف إلى الصحراء، واستكشاف الحياة الفطرية فيها.

وتابع حاكم الشارقة، فيلماً قصيراً بعنوان تراث إمارة الشارقة، تناول ما تضمه الشارقة من كنوز تراثية وأثرية غنية وتنوع بيئي وبيولوجي، وشهد جانباً من الورش التفاعلية البيئية للأطفال، رسومات متحركة وعروض الفيديو.

ويضم المركز 8 قاعات مختلفـة تتمثل في تجربـة تصفح الكتب وغرفـة الشـعر والقصيد وتجربـة الصحراء وتجربــة الجمال والحيوانات ومنطقة ورش عمـل الأطفـال وخيـام الصحـراء وأدوات وخيمة البدو والأعشاب والنباتات، وروعي فى تصميم المركز أن يتناسب مع جميع الأعمار من خلال ما يوفره من تقنيات تفاعلية.

Advertisements

ويشكل المركز إضافة نوعية جديدة إلى قائمة المشروعات التي تُعنى بالبيئة، وصون التنوع الحيوي، والحياة الفطرية، والمراكز التعليمية المتخصصة، بما يسهم في الارتقاء بالوعى المجتمعى البيئي.

وتعد المحميات الطبيعية والمراكز التعليمية المتخصصة مقومات رئيسية مهمة في استراتيجية الشارقة، للحفاظ على النظم البيئية وصون التنوع الحيوى للحياة الفطرية.

وقالت رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية هنا سيف السويدى: تشرفنا بافتتاح الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي مركز الذيد للحياة الفطرية، وقد اعتدنا منه هذا الدعم اللامحدود والمتواصل، وهو ما يشكّل دافعاً لمزيد من التميز وتحقيق أعلى درجات النجاح والإبداع، ونحن مستمرون في هذا النهج، الذي خط ملامحه الكبرى وفق مفهوم الاستدامة.

ولفتت السويدي إلى أن مركز الذيد للحياة الفطرية يأتي ضمن الاستراتيجية البيئية لإمارة الشارقة، وخطط التوسع في إنشاء مشاريع السياحة البيئية التعليمية، ودوماً لدى الهيئة أجندة حافلة بمشاريع بيئية عديدة، يتم العمل على تنفيذها وإنجازها بعد إعداد الدراسات الشاملة والقراءات الدقيقة لمختلف التفاصيل، ومنها المحميات الطبيعية والمراكز المتخصصة، ويأتي مركز الذيد للحياة الفطرية ضمن هذا التوجه، وفق خطط واستراتيجيات الهيئة المستمدة من رؤى وتوجيهات حاكم الشارقة، ومتابعته الدقيقة ورعايته ودعمه اللامحدود من أجل الاستمرار في الارتقاء بالوعي البيئي والحفاظ على البيئة.