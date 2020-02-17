شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكرى يمنى: قوات الجيش لقنت الحوثيون دورسًا قاسية فى مختلف جبهات الجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد اللواء 22 مشاة بالجيش اليمني ، العميد ركن اليمني عبدالله الضاوي ، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تتكبد يوميًا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال محاولاتها الفاشلة بالتسلل في جبهات محافظة الجوف المختلفة.

وأضاف العميد الضاوي - في تصريح لصحيفة (26 سبتمبر) الناطقة باسم الجيش اليمني - أن الجيش أفشل كل محاولات الميليشيا الحوثية للتسلل باتجاه مواقع محررة في المحافظة وكبدوها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأوضح أن الجيش اليمني دحر الميليشيا وأفشل هجماتها التي أعدت لها منذ شهور، مؤكدًا أنهم لقنوا الميليشيا دروسًا قاسية لن تنساها.

Advertisements

وحيا قائد اللواء 22 مشاة موقف قبائل الجوف الذين هبوا إلى الجبهات للقتال جنبًا الى جنب مع القوات المسلحة اليمنية.