شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الجوية الجزائرية تلغى 13 رحلة بسبب إضراب مضيفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، إلغاء 13 رحلة داخلية وخارجية بسبب إضراب المضيفين الذى بدأ صباح اليوم.
ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن مصادر بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ، قولهم إن الإضراب الذي مازال متواصلا، تسبب في إلغاء 13 رحلة 10 منها خارجية نحو مطارات أوروبية.
وفي وقت سابق، أودعت إدارة الشركة دعوى قضائية ضد نقابة المضيفين، بسبب الإضراب الذي وصفته بغير الشرعي.
شن مضيفو الطيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، صبيحة الإثنين، حركة احتجاجية مفاجئة دون إشعار مسبق.
كانت هذه تفاصيل خبر الخطوط الجوية الجوية الجزائرية تلغى 13 رحلة بسبب إضراب مضيفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.