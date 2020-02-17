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الخطوط الجوية الجوية الجزائرية تلغى 13 رحلة بسبب إضراب مضيفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، إلغاء 13 رحلة داخلية وخارجية بسبب إضراب المضيفين الذى بدأ صباح اليوم.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن مصادر بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ، قولهم إن الإضراب الذي مازال متواصلا، تسبب في إلغاء 13 رحلة 10 منها خارجية نحو مطارات أوروبية.

وفي وقت سابق، أودعت إدارة الشركة دعوى قضائية ضد نقابة المضيفين، بسبب الإضراب الذي وصفته بغير الشرعي.

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شن مضيفو الطيران بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، صبيحة الإثنين، حركة احتجاجية مفاجئة دون إشعار مسبق.

 

 

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