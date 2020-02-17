شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يستقبل رئيس معهد دول الخليج العربية فى واشنطن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس معهد دول الخليج العربية فى واشنطن السفير دوجلاس سيليمان.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" ، جرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون البحثية، وأهمية الأدوار التى تضطلع بها مراكز البحث فى فهم الواقع السياسي واستشراف آفاقه في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

حضر الاستقبال مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله السلامة.

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كان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودى، إستقبل فى مقر إقامته فى مدينة ميونخ، الأحد، وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا فلاديمير ماكيه، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين استعرضا العلاقات الثنائية ومجالات التعاون بين البلدين، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من ناحية أخرى، نفى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وجود خطط لعقد لقاء سعودى إسرائيلي، وقال الوزير السعودى لقناة العربية الخميس: "ليس صحيحا أن هناك خططا لعقد لقاء سعودى إسرائيلي، ونقف مع فلسطين بقوة ولا علاقة لنا بإسرائيل"، مشددا على أن سياسة الرياض حول القضية الفلسطينية ثابتة" .

وأضاف وزير الخارجية السعودى فى تصريحاته: علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان، مشددا على أن السعودية ترحب بأى محاولة لحل القضية الفلسطينية.