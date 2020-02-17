شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السنغالى يصل العاصمة الموريتانية فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس السنغالي ماكي صال، مساء اليوم ، الإثنين ، إلى العاصمة الموريتانية (نواكشوط)، في زيارة رسمية تستمر يومين.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني - وفقا للإذاعة الموريتانية - على رأس مستقبلي الرئيس السينغالي بالجناح الرئاسي بمطار نواكشوط (أم التونسي) الدولي، بمشاركة أعضاء الحكومة وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن.
ويرافق الرئيس السنغالي في هذه الزيارة ، وفد كبير يضم وزراء الخارجية والبترول والطاقات والصيد والاقتصاد البحري والبيطرة والإنتاج الحيواني والمعادن والجيولوجيا والاقتصاد الرقمي والمواصلات.
ويشترك البلدان في حقل الغاز الطبيعي "آحميم"، ووقعا مؤخرًا اتفاقًا مشتركًا يوضح كيفية تقاسم العائدات من هذا الحقل.
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