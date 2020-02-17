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الرئيس السنغالى يصل العاصمة الموريتانية فى زيارة رسمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس السنغالي ماكي صال، مساء اليوم ، الإثنين ، إلى العاصمة الموريتانية (نواكشوط)، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني - وفقا للإذاعة الموريتانية - على رأس مستقبلي الرئيس السينغالي بالجناح الرئاسي بمطار نواكشوط (أم التونسي) الدولي، بمشاركة أعضاء الحكومة وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن.

ويرافق الرئيس السنغالي في هذه الزيارة ، وفد كبير يضم وزراء الخارجية والبترول والطاقات والصيد والاقتصاد البحري والبيطرة والإنتاج الحيواني والمعادن والجيولوجيا والاقتصاد الرقمي والمواصلات.

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ويشترك البلدان في حقل الغاز الطبيعي "آحميم"، ووقعا مؤخرًا اتفاقًا مشتركًا يوضح كيفية تقاسم العائدات من هذا الحقل.

 

 

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