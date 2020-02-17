الرئيس الفلسطيني يدعو ألمانيا لرعاية مفاوضات وفق الشرعية الدولية

أيسر العيس/ الخليج 365
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ألمانيا، إلى رعاية مفاوضات على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس، الإثنين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وخلال الاتصال، قدم الرئيس الفلسطيني، شرحا للمبادرة التي تم طرحها أمام مجلس الأمن "المتمثلة بعقد مؤتمر دولي للسلام، وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف أساسها الرباعية الدولية ودول أخرى".
ودعا عباس ألمانيا "للانضمام إلى هذه الآلية لرعاية المفاوضات، على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
وثمن عباس مواقف ألمانيا "المتمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية".
من جانبها، أكدت ميركل أن "موقف ألمانيا سيتواصل لدعم السلام وفق رؤية حل الدولتين، وأنها ستواصل دورها من أجل تحقيق ذلك".
ودعا الرئيس الفلسطيني في أكثر من مناسبة، لعقد مؤتمر دولي للسلام، يقر آلية دولية متعددة لرعاية محادثات السلام مع إسرائيل.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين، المستند إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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