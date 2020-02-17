اليمن.. اشتباكات عنيفة بين قوات سعودية يمنية ومسلحين بالمهرة‎

اليمن/ مبارك محمد/ الخليج 365



اندلعت مواجهات "عنيفة"، مساء الإثنين، بين قوات سعودية ويمنية، ومسلحين قبليين في محافظة المهرة شرقي اليمن.

وقال بيان للمركز الإعلامي للسلطة المحلية بمحافظة المهرة، إن "رتلاً من قوات التحالف العربي (قوات سعودية) مسنودة بقوات المهام الخاصة (تابعة للحكومة اليمنية) تعرض لكمين مسلح نصبه مجموعة من المتمردين المسلحين على الطريق المؤدي إلى منفذ شحن (حدودي مع سلطنة عمان)".

وأضاف البيان أن "مواجهات عنيفة اندلعت عقب الكمين". لافتا إلى قوات التحالف وقوات المهام الخاصة أفشلت الكمين وقامت بملاحقة المسلحين الذين لاذوا بالفرار.

وأوضح أن قوات التحالف كانت في مهمة دورية معتادة للقيام بعملية التفتيش الروتيني اليومي، إلى جانب استقصاء طبيعة الوضع الأمني في منفذ للشحن. لافتا إلى أن الكمين والمواجهات لم يسفرا عن أي خسائر بشرية.

فيما أفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365، بسقوط مصابيْن، أحدهما بصفوف القوات اليمنية المرافقة لنظيرتها السعودية، وآخر بصفوف المسلحين القبليين جراء المواجهات المندلعة على الطريق المؤدي إلى منفذ الشحن الحيوي.

ونقل البيان عن مصدر في السلطة المحلية بالمهرة، قوله إن الحادثة تعد "تجاوزا خطيرا وتعديا صارخا للنظام والقانون، ومحاولة يائسة من قبل الجماعات الخارجة عن النظام والقانون لإثارة الفوضى في المحافظة".

من جهته، قال المسؤول الإعلامي في لجنة اعتصام المهرة السلمي، سالم بلحاف، إن "الاستفزاز السعودي وعرقلة حركة التجارة في منفذ شحن، دفع بالمواطنين للاعتراض على هذا السلوك والاحتماء بالقبائل بحكم الأعراف القبلية".

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وأوضح بلحاف، للأناضول، أن القبائل قامت بالانتفاضة ضد القوات السعودية باعتبارها القوات الوحيدة المملثلة للتحالف العربي بالمحافظة.

واعتبر أن "السلوك الذي تمارسه السعودية بتحليق طيران الأباتشي، والتعنت واستخدام القوة ضد المواطنين لا يفيد المملكة".

وأشار إلى أن "لجنة اعتصام المهرة تدين سلوك السعودية بالمهرة، وإطلاق قواتها النار على المواطنين وعبثهم بالمنافذ والحياة العامة بالمهرة".

والأحد، استنكرت لجنة الاحتجاج السلمي بمحافظة المهرة إجراءات القوات السعودية في منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان.

وقالت لجنة الاحتجاج السلمي، في بيان، وصل للأناضول نسخة منه، إن "القوات السعودية المتواجدة في منفذ شحن الحدودي بمحافظة المهرة، أقدمت على اتخاذ قرارات تعسفية ضد المسافرين اليمنيين".

وأوضحت أن الإجراءات شملت "منع مرور المعدات الثقيلة التي يستوردها المواطنين من الخارج، ومنع إعطاء تصاريح جمركة معدات المواطنين، إضافة إلى إلزام المسافرين باستخراج جوازات سفر جديدة بالرغم من عدم انتهاء صلاحيتها".

ولجنة احتجاج أبناء المهرة السلمي، حركة بمحافظة المهرة تنظم بين الحين والآخر مظاهرات ضد تواجد القوات السعودية بالمحافظة المحاذية لسلطنة عمان، وتصفه بـ"الاحتلال".

ومنذ نهاية 2017، دفعت السعودية بقوات تابعة لها وآليات عسكرية وأمنية، في إطار تعزيز الأمن وضبط ومكافحة عمليات التهريب، بحسب تصريحات للتحالف العربي الذي تقوده المملكة باليمن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.