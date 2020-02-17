تعليق الملاحة بمطار معيتيقة إثر استهدافه من ميليشيات حفتر

طرابلس / وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، وقف حركة الملاحة الجوية؛ نتيجة تعرض المطار لقصف عشوائي من قبل ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وقالت، في بيان صادر عنها، إن المطار تعرض لقصف بالتزامن مع إقلاع طائرة للخطوط الجوية الليبية (حكومية)؛ ما تسبب في عودة الطائرة وتعليق الملاحة حتى إشعار آخر.

من جانبه، قال مصدر عسكري تابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، للأناضول، إن ميليشيات حفتر هي المسؤولة عن القصف الذي تعرض له المطار.

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وأضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن ميليشيات حفتر تريد من خلال هذا القصف إفساد الاحتفالات التي تشهدها العاصمة بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة التي أطاحت بالقذافي عام 2011.

ويتكرر قصف العاصمة طرابلس ومطارها الرئيسي معيتيقة رغم موافقة حفتر على وقف لإطلاق نار، بمبادرة تركية روسية، منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري.



كما يمثل هجوم حفتر المتواصل على طرابلس، منذ أبريل/نيسان الماضي، تحديا لمؤتمر دولي استضافته برلين، في 19 يناير الماضي، بمشاركة دولية، وشدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.