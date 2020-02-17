السراج: نحن دعاة سلام وعقارب الساعة لن تعود للوراء

طرابلس / الخليج 365

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" الليبية المعترف بها دوليا، فائز السراج، إن رسالته للداخل والخارج تدعو للسلام وتحقيق الاستقرار، مشددا على أن "عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء".

جاء ذلك في كلمة مصورة له بثتها الصفحة الرسمية لحكومة "الوفاق" عبر "فيسبوك"، الإثنين، في ذكرى ثورة 17 فبراير/شباط التي أطاحت بالرئيس السابق معمر القذافي عام 2011.

وأضاف السراج: "رسالتي لمن في الداخل والخارج أقولها واضحة جلية: نحن دعاة سلام، ونسعى لتحقيق الاستقرار ولم ندخر جهدًا في ترسيخ الوفاق وفي الالتقاء على كلمة سواء".

وأكد أنه "رغم العراقيل والمعوقات والمظاهر السلبية فإننا ملتزمون بالمضي قدما في تحقيق طموحات شعبنا وحلمه الذي راوده في 17 فبراير بالعيش في كنف دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطة".

وشدد على أنه "لا عودة لعقارب الساعة إلى الوراء".

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وأكد أن "كثيرًا من القوى الإقليمية تعلم أكثر من غيرها أن ليبيا تمتلك كل المقومات التي تمكنها من أن تكون رقمًا أساسيًّا وصعبًا في المعادلة الإقليمية إذا ما استقرت".

وأضاف: "هم يدركون أن الآباء المؤسسين وضعوا حجر الأساس لبناء الوطن، والتاريخ قد يعيد نفسه مع الأحفاد إذا ما نبذوا خلافاتهم واتحدوا واصطفوا معًا وانطلقوا في مسيرة تنموية شاملة بخطى ثابتة".

والأحد، دعا مشاركون في اجتماع اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي انعقد في مدينة ميونخ الألمانية، الأطراف الليبية إلى الالتزام بقرار وقف إطلاق النار، وتطويره إلى وقف دائم.

وبمبادرة تركية روسية، بدأ في 12 يناير/كانون الثاني 2020، وقف لإطلاق النار بين حكومة الوفاق، وقوات حفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.



لكن، بوتيرة يومية، تخرق قوات حفتر وقف إطلاق النار بشن هجمات على طرابلس (غرب)، مقر حكومة الوفاق، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.

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